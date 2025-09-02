'Mưa đỏ' vượt 400 tỷ đồng, phá loạt kỷ lục phim Việt

"Mưa đỏ" - tác phẩm về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị - vượt 400 tỷ đồng sau 12 ngày, lập nhiều kỷ lục doanh thu làng phim trong nước.

Sáng 2/9, Mưa đỏ lập thành tích doanh thu mới, trở thành một trong những phim Việt có tốc độ bán vé nhanh nhất từ trước đến nay. Riêng trong ngày 1/9, tác phẩm thu về hơn 55 tỷ đồng, là tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu trong ngày cao nhất, vượt kỷ lục của Mai (gần 44 tỷ đồng, ngày 14/2/2024).

Đặng Thái Huyền trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm chinh phục các mốc 300 tỷ đồng, 400 tỷ đồng. Trước đó, thành tích thuộc về Thu Trang với Nụ hôn bạc tỷ - doanh thu 211 tỷ đồng, ra rạp dịp Tết Ất Tỵ.

Đoàn phim "Mưa đỏ" giao lưu với khán giả Hà Nội cuối tháng 8. Ảnh: Thanh Huyền

Theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng độc lập, nhiều ngày qua, các rạp ở thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM "cháy" vé Mưa đỏ, tạo nên cơn sốt. Tác phẩm đạt tỷ lệ lấp đầy phòng vé là hơn 68,33%, tỷ lệ cao so với mặt bằng các phim ra rạp. Box Office cho rằng thời gian tới, do ít dự án nổi bật ra rạp, phim có thể vượt Mai (551 tỷ đồng), trở thành tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc nội dung CGV Việt Nam - đánh giá kỷ lục của Mưa đỏ là những con số các phim Việt khác phải mơ ước. "Doanh thu này xứng đáng cho chi phí sản xuất, sự dấn thân của đoàn phim, đồng thời là cột mốc mới của điện ảnh Việt", ông nói.

Tác phẩm mang nội dung, hình ảnh chất lượng, khơi gợi cảm xúc. Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhà văn Chu Lai chọn cách kể tập trung vào con người, cụ thể là một tiểu đội, với những anh lính đến từ ba miền.

Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Lâm Thanh Nhã đóng Bình - họa sĩ tòng quân theo tiếng gọi tổng động viên. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim được đầu tư công phu từ khâu tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng, nhiều đại cảnh chiến đấu. Nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư, nhưng nhiều người ước đoán kinh phí phim lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn. Trong quá trình quay, đoàn phim dùng hệ thống máy móc, đèn chiếu hiện đại. Nhiều cảnh, giám đốc hình ảnh dùng tối đa bảy máy quay.

Từ đầu năm đến nay, rạp Việt bùng nổ với loạt phim chinh phục mức trăm tỷ. Trước Mưa đỏ, chín tác phẩm từng đạt mốc này gồm Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (243 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (169 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng).

