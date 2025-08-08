Hoa hậu Thanh Thủy xây giếng cho người Angola

Miss International 2024 Huỳnh Thanh Thủy thực hiện dự án cộng đồng xây giếng, góp phần tạo nguồn nước sạch cho người ở Angola.

Cô đến châu Phi làm thiện nguyện từ ngày 2 đến 8/8 trong vai trò đương kim Hoa hậu Quốc tế. Hôm 5/8, Thanh Thủy ghé thăm Làng Việt Nam - nơi sinh sống của 17 hộ gia đình và 30 trẻ em Angola thuộc huyện Ucua, tỉnh Bengo. Điểm đến do một nhóm người Việt đang sinh sống tại Angola thành lập nhiều năm qua, nhằm kết nối người dân làm ăn, cải thiện đời sống.

Hoa hậu Thanh Thủy xây giếng cho người dân Angola Thanh Thủy khảo sát và động thổ xây giếng ở Angola.

Thanh Thủy quyết định xây giếng sau khi chứng kiến cảnh người dân thiếu nước sạch, phụ nữ trong làng phải đi bộ quãng đường xa, gánh nước từ suối nhân tạo để về dùng. Hoa hậu cho biết ủy quyền đại diện làng khởi công với phần kinh phí do cô tự chi trả. "Khi công trình hoàn thành, tôi mong mọi người sẽ có đủ nước sinh hoạt, đảm bảo an toàn, vệ sinh", cô nói.

Thanh Thủy bên các em nhỏ Angola.

Hai năm qua, Thanh Thủy theo đuổi và phát triển dự án cộng đồng Nước sạch. Cô từng triển khai mô hình tại nhiều tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động mang tính thực tiễn này từng được ban tổ chức Miss International đánh giá cao, giúp cô đoạt vương miện.

Thanh Thủy cho biết quan tâm đến vấn đề môi trường, trong đó có Net Zero (phát thải ròng bằng 0) - khái niệm được đề cập lần đầu trong Báo cáo đánh giá thứ 5 của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và thỏa thuận Paris năm 2015. Cùng đó, cô tìm hiểu nhiều về SDG (Sustainable Development Goal - Mục tiêu phát triển bền vững) thuộc chương trình nghị sự của Liên Hợp quốc về Phát triển bền vững, thông qua vào năm 2015, trong đó có vấn đề về nước sạch.

Thanh Thủy: 'Vui khi giúp bà con nghèo có nước sạch sinh hoạt' Thanh Thủy nói về dự án nước sạch. Video: Tân Cao - Khang Nam

Hoa hậu xúc động khi được người Angola chào đón bằng những điệu nhảy, bài hát sôi động. Thanh Thủy mang theo hạt giống rau, cây trái của Việt Nam, tặng cho các hộ dân trong làng. Mọi người tặng lại cô khoai lang, chuối và các loại rau củ quả tự trồng. "Khi cùng mọi người làm bánh khoai, chuyện trò, tôi thấy không còn khoảng cách giữa châu lục, màu da hay dân tộc. Tất cả được kết nối bằng tấm lòng chân thành, những điều tử tế", hoa hậu cho biết.

Hoa hậu Thanh Thủy được người dân Angola chào đón Không khí người dân Angola chào đón êkíp và các hoạt động của Thanh Thủy trong chuyến đi.

Trước đó, Thanh Thủy có buổi gặp gỡ, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Angola ở thủ đô Luanda. Cô còn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 7/8, cô dự Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola (1975-2025) theo lời mời của ông Dương Chính Chức - Đại sứ Việt Nam tại Angola.

Miss International Angola 2023 - Teresa Sara (phải) - đồng hành Thanh Thủy trong chuyến đi.

Cô tên đầy đủ Huỳnh Thị Thanh Thủy, 23 tuổi, cao 1,76 m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch năm 2021.

Thanh Thủy đăng quang Miss International hồi tháng 11/2024 ở Nhật Bản, là người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại sân chơi có tuổi đời hơn 60 năm. Nhiều tháng qua, cô đắt show trong nước, làm đại sứ các thương hiệu, diễn vedette chương trình thời trang, diễn xuất trong MV của Đức Phúc, Soobin. Cuối năm 2024, cô thắng danh hiệu Mỹ nhân của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức. Ngoài ra, người đẹp còn tham dự nhiều sự kiện tại Nhật Bản, Guatemala, Philippines, Indonesia, Malaysia, Mỹ, Singapore cùng ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế.

Tân Cao

Ảnh, video: Êkíp hoa hậu cung cấp