Hoa hậu Mỹ chơi đập niêu, gói bánh chưng

Hội du xuân Bính Ngọ do người mẫu Vũ Thu Phương tổ chức, ngày 24/1, quy tụ nhiều mỹ nhân showbiz. Yolina Lindquist (trái), người Mỹ và Á hậu Miss Cosmo Chelsea Fernandez, người Philippines, diện trang phục tứ thân cách điệu dự sự kiện.
Yolina Lindquist nổi bật trong trang phục gam màu pastel, chi tiết khoe lưng trần. Hơn một tháng qua, cô có nhiều chuyến đi, khám phá văn hóa vùng miền như Hà Nội, Sapa. Sau đăng quang, mỹ nhân bày tỏ mong chờ để đón Tết Việt.
Cô chiến thắng cuộc thi vào tháng 12/2025 ở TP HCM. Yolina Lindquist 23 tuổi, cao 1,74 m, tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Southern Illinois.
Mỹ nhân phấn khích khi thử bịt mắt đập niêu - trò chơi dân gian vào ngày Tết. Chỉ cần vài động tác, mỹ nhân đã đập bể chiếc niêu treo lủng lẳng trong tiếng reo hò của mọi người. Video: Tân Cao
Yolina, Chelsea còn tham gia trò chơi đánh yến - nét văn hóa Bắc Bộ và tìm hiểu về bánh chưng - món ăn truyền thống ngày Tết.
Các người đẹp được mẹ của Vũ Thu Phương hướng dẫn các bước gói bánh.
Hai mỹ nhân quốc tế còn thưởng thức hát xẩm. Đầu năm 2022, bộ môn nghệ thuật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chelsea Fernandez (phải) chọn thiết kế gam đỏ, chất liệu lụa phù hợp với không khí lễ hội. Cô 26 tuổi, học ngành phát thanh truyền hình tại Cao đẳng Quỹ phát triển châu Á. Mỹ nhân từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn cầu Philippines 2022.
Hoa hậu Khánh Vân cùng chồng - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long - tham gia trò chơi tại sự kiện.
Màn đập niêu của Khánh Vân. Video: Tân Cao
Hoa hậu Xuân Hạnh hát Giai điệu Việt Nam mình (Tuấn Cry sáng tác).
Các hoa hậu cùng nhau nhảy trên nền nhạc tươi vui. Video: Tân Cao
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh tạo dáng giữa không gian đầy sắc xuân.
Mọi người hòa vào Vũ điệu kết đoàn lấy cảm hứng từ điệu xòe - hình thức sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc.
Khách mời xem múa bài bông - mang ý nghĩa cầu chúc quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.
Nhiều năm qua, Vũ Thu Phương (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) đều đặn tổ chức lễ hội du xuân, tái hiện nét quê giữa thành phố hiện đại.
Tân Cao
Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp