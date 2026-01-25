Hoa hậu Mỹ chơi đập niêu, gói bánh chưng

Yolina Lindquist nổi bật trong trang phục gam màu pastel, chi tiết khoe lưng trần. Hơn một tháng qua, cô có nhiều chuyến đi, khám phá văn hóa vùng miền như Hà Nội, Sapa. Sau đăng quang, mỹ nhân bày tỏ mong chờ để đón Tết Việt.

Cô chiến thắng cuộc thi vào tháng 12/2025 ở TP HCM. Yolina Lindquist 23 tuổi, cao 1,74 m, tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Southern Illinois.