Tân Miss Cosmo: 'Tôi mong chờ đón Tết Việt'

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, người Mỹ, nói sẵn sàng sống tại Việt Nam thời gian dài, muốn khám phá thêm văn hóa, Tết cổ truyền.

Hai ngày sau khi chiến thắng cuộc thi ở TP HCM, Yolina Lindquist chưa hết bất ngờ, xem mọi thứ diễn ra "đẹp như một giấc mơ". Cô nói: "Tôi trân trọng chiếc vương miện mà giám khảo trao cho, đồng thời biết ơn khán giả, nhất là fan Việt bởi đã yêu thương tôi trong nhiều tháng qua".

Miss Cosmo Yolina Lindquist ở hậu trường trang điểm Yolina Lindquist ở hậu trường thực hiện bộ ảnh đầu tiên sau đăng quang. Video: Quân Nguyễn - Pu Lê

Yolina Lindquist được ban tổ chức cấp cho một căn hộ hạng sang ở TP HCM trong một năm đảm nhận vai trò hoa hậu. "Tôi đang mong chờ để đón Tết tại đất nước của các bạn", cô nói.

Theo mỹ nhân, gần một tháng tham gia sân chơi sắc đẹp, cô được trải nghiệm văn hóa nhiều vùng miền. Trong chặng đầu cuộc thi ở Huế, Yolina Lindquist thăm chùa Thiên Mụ, diễn thời trang tại Quảng trường Ngọ Môn. Cô đã thưởng thức các món như phở, bún bò, gỏi cuốn, nem, cơm niêu, một số loại bánh dân gian và đều rất thích.

Người đẹp Mỹ còn ấn tượng với áo dài, nón lá. Hôm 11/12, cô mặc trang phục truyền thống của nhà thiết kế Trung Đinh tại chương trình "Best Of Vietnam", được fan khen duyên dáng.

Yolina Lindquist diễn thời trang áo dài. Ảnh: Kiếng Cận

Hoa hậu đang học tiếng Việt, đã nói được những câu cơ bản như "Xin chào", "Cảm ơn". Yolina Lindquist được fan đặt cho tên gọi "Ngọc Na", đi đâu cô cũng khoe. Mọi người còn hướng dẫn cô nói những câu vui vẻ như "Xin chào sếp" hay "Ối giời ơi". Trong giây phút chia sẻ cảm xúc trên sân khấu chung kết tối 20/12, câu đầu tiên người đẹp hô vang là "Trộm vía Việt Nam, trộm vía Cosmo" khiến hàng chục nghìn khán giả tán thưởng.

Miss Cosmo Yolina Lindquist giao lưu tiếng Việt Yolina Lindquist giao lưu bằng tiếng Việt sau vòng bán kết, tối 17/12. Video: Thầy Beo U40

Ông Trần Việt Bảo Hoàng - trưởng ban tổ chức - cho biết Yolina Lindquist đăng quang không chỉ nhờ sắc vóc, bản lĩnh sân khấu mà còn bởi dự án cộng đồng ý nghĩa. Các giám khảo đánh giá cao Courage Over Cancer - chương trình tập trung nâng cao nhận thức, gây quỹ và hỗ trợ các bệnh nhân ung thư của mỹ nhân.

Yolina Lindquist cùng Á hậu Chelsea Fernandez (trái) và ông Trần Việt Bảo Hoàng tham gia hoạt động đầu tiên sau chung kết, ngày 21/12 ở TP HCM.

Ý tưởng xuất phát từ trải nghiệm cá nhân khi Yolina chứng kiến dì của mình phải cắt bỏ ngực. Một năm qua, cô đã kêu gọi được 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman, đồng thời được vinh danh trong Top 8 Sweetheart Fundraiser - hoạt động gây quỹ của sinh viên ở Mỹ. Theo mỹ nhân, kết quả bước đầu tạo động lực để cô phát triển dự án bền vững. "Tôi muốn giúp đỡ, cổ vũ thật nhiều hơn nữa các bệnh nhân ung thư khắp thế giới", cô nói.

Về kế hoạch dài hạn, hoa hậu muốn mở rộng hợp tác các tổ chức như Huntsman Cancer Institute hay St. Jude's, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ tại những cộng đồng có tỷ lệ mắc ung thư cao trên thế giới. "Mục tiêu cuối cùng của tôi là không còn ai phải nghe câu nói 'Tôi mắc ung thư' từ mọi người", hoa hậu cho biết.

Yolina Lindquist (hàng đầu, thứ sáu từ phải qua) trong một hoạt động gây quỹ cùng bạn bè.

Yolina Lindquist, 22 tuổi, cao 1,74 m, tốt nghiệp xuất sắc tại Đại học Southern Illinois. Người đẹp hiện làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Cosmo của Yolina Lindquist Giây phút đăng quang Miss Cosmo của Yolina Lindquist.

Miss Cosmo là sân chơi nhan sắc do ban tổ chức trong nước thực hiện, hướng đến mục tiêu tìm kiếm cô gái hiện đại, có sức ảnh hưởng. Mùa hai, ban tổ chức chọn chủ đề Rising Dragon, lấy cảm hứng từ hình tượng rồng và tinh thần con Rồng cháu Tiên của người Việt.

Trong ba tuần, 71 người đẹp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, diễn thời trang tại Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Tây Ninh, TP HCM. Cuộc thi hút gần 5 triệu lượt xem chung kết trên YouTube sau hai ngày, được các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá tích cực về quy mô tổ chức, chất lượng thí sinh.

Tân Cao

Ảnh, video: Miss Cosmo