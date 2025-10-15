Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau 5 năm vào showbiz

Đỗ Thị Hà sẽ kết hôn với bạn trai doanh nhân trong tháng 10 khi bước sang tuổi 24. Cô vốn kín tiếng chuyện tình cảm. Trong thời gian hẹn hò, công chúng từng vài lần bắt gặp cô và bạn trai đi du lịch, mua sắm chung.

Chồng sắp cưới của cô tên Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.