Hoa hậu Đỗ Thị Hà sau 5 năm vào showbiz

Đỗ Thị Hà sẽ kết hôn với bạn trai doanh nhân trong tháng 10 khi bước sang tuổi 24. Cô vốn kín tiếng chuyện tình cảm. Trong thời gian hẹn hò, công chúng từng vài lần bắt gặp cô và bạn trai đi du lịch, mua sắm chung.
Chồng sắp cưới của cô tên Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.
Đỗ Thị Hà sẽ kết hôn với bạn trai doanh nhân trong tháng 10 khi bước sang tuổi 24. Cô vốn kín tiếng chuyện tình cảm. Trong thời gian hẹn hò, công chúng từng vài lần bắt gặp cô và bạn trai đi du lịch, mua sắm chung.
Chồng sắp cưới của cô tên Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.
Hoa hậu nằm trong số mỹ nhân nổi bật của làng giải trí, nhận được tình cảm của công chúng.
Hoa hậu nằm trong số mỹ nhân nổi bật của làng giải trí, nhận được tình cảm của công chúng.
Giây phút đăng quang của Đỗ Thị Hà.
Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, vừa bước sang tuổi 19. Thời điểm này, cô gái Thanh Hóa ghi điểm với hình ảnh nhẹ nhàng, mộc mạc.
Đỗ Hà cho biết thi nhan sắc vì muốn có thêm trải nghiệm, chưa từng nghĩ sẽ đăng quang. Người đẹp vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi đặt chân lên sân khấu, cầm micro trả lời ứng xử.
Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, vừa bước sang tuổi 19. Thời điểm này, cô gái Thanh Hóa ghi điểm với hình ảnh nhẹ nhàng, mộc mạc.
Đỗ Hà cho biết thi nhan sắc vì muốn có thêm trải nghiệm, chưa từng nghĩ sẽ đăng quang. Người đẹp vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi đặt chân lên sân khấu, cầm micro trả lời ứng xử.
Chỉ sau vài tháng đội vương miện, Đỗ Hà "lột xác" hình ảnh khi chuẩn bị cho Miss World 2021 ở Puerto Rico. Giữa dàn thí sinh quốc tế, cô gây chú ý với vẻ nền nã, thanh lịch, phong thái tự tin. Kết quả, cô ghi tên vào top 13 - thành tích cao của người đẹp Việt tại sân chơi tính đến nay.
Chỉ sau vài tháng đội vương miện, Đỗ Hà "lột xác" hình ảnh khi chuẩn bị cho Miss World 2021 ở Puerto Rico. Giữa dàn thí sinh quốc tế, cô gây chú ý với vẻ nền nã, thanh lịch, phong thái tự tin. Kết quả, cô ghi tên vào top 13 - thành tích cao của người đẹp Việt tại sân chơi tính đến nay.
Đỗ Hà cho biết nhờ danh hiệu hoa hậu, cô bước vào showbiz với nhiều vai trò - người mẫu, làm đại sứ các nhãn hàng, thương hiệu. Cô dần vượt khỏi giới hạn bản thân khi thử sức ở một số lĩnh vực mới như MC. "Từ cô gái nhút nhát, tôi vững vàng, trưởng thành trong cách giao tiếp, ứng xử", cô nói.
Đỗ Hà cho biết nhờ danh hiệu hoa hậu, cô bước vào showbiz với nhiều vai trò - người mẫu, làm đại sứ các nhãn hàng, thương hiệu. Cô dần vượt khỏi giới hạn bản thân khi thử sức ở một số lĩnh vực mới như MC. "Từ cô gái nhút nhát, tôi vững vàng, trưởng thành trong cách giao tiếp, ứng xử", cô nói.
Nhiều năm qua, Đỗ Hà là gương mặt được các nhà thiết kế yêu thích, thường diễn vị trí vedette. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn nhận xét hoa hậu có vóc dáng chuẩn, thần thái tự nhiên. "Đỗ Hà phù hợp với nhiều phong cách, tinh thần của các bộ sưu tập. Tôi thích sự ham học hỏi, chuyên nghiệp của người đẹp", anh nói.
Nhiều năm qua, Đỗ Hà là gương mặt được các nhà thiết kế yêu thích, thường diễn vị trí vedette. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn nhận xét hoa hậu có vóc dáng chuẩn, thần thái tự nhiên. "Đỗ Hà phù hợp với nhiều phong cách, tinh thần của các bộ sưu tập. Tôi thích sự ham học hỏi, chuyên nghiệp của người đẹp", anh nói.
Đỗ Hà diễn vedette trong show của nhà thiết kế Linh San cùng Hoa hậu Phương Khánh, Xuân Hạnh.
Đỗ Hà được khán giả nhớ đến và yêu thích qua loạt ảnh diện áo dài. Cô cao 1,77 m, số đo ba vòng cân đối.
Đỗ Hà được khán giả nhớ đến và yêu thích qua loạt ảnh diện áo dài. Cô cao 1,77 m, số đo ba vòng cân đối.
Đỗ Hà trong màn final walk (Bước chân cuối cùng) trước khi trao lại vương miện cho Hoa hậu Huỳnh Thanh Thủy tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Trên sân khấu, cô bật khóc khi nhìn lại chặng đường từ sinh viên trở thành người của công chúng.
"Tôi biết ơn thanh xuân đã cho mình một danh hiệu cao quý. Tôi biết ơn tuổi trẻ đã cho mình sự mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Đã có lúc tôi mệt mỏi, áp lực, khóc một mình, nhưng sau mọi chuyện lại thấy mình bản lĩnh", cô nói.
Đỗ Hà trong màn final walk (Bước chân cuối cùng) trước khi trao lại vương miện cho Hoa hậu Huỳnh Thanh Thủy tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Trên sân khấu, cô bật khóc khi nhìn lại chặng đường từ sinh viên trở thành người của công chúng.
"Tôi biết ơn thanh xuân đã cho mình một danh hiệu cao quý. Tôi biết ơn tuổi trẻ đã cho mình sự mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Đã có lúc tôi mệt mỏi, áp lực, khóc một mình, nhưng sau mọi chuyện lại thấy mình bản lĩnh", cô nói.
Song song hoạt động giải trí, Đỗ Hà theo đuổi nhiều dự án thiện nguyện như tặng học bổng, hỗ trợ trẻ em vùng cao. Cô từng đến thăm Trường Sa, cùng thanh niên xung phong, đội xung kích, tổ chức hoạt động hướng về cộng đồng.
Đỗ Hà nói: "Tôi luôn đề cao giá trị về lòng nhân ái, xem đó là trách nhiệm của hoa hậu".
Song song hoạt động giải trí, Đỗ Hà theo đuổi nhiều dự án thiện nguyện như tặng học bổng, hỗ trợ trẻ em vùng cao. Cô từng đến thăm Trường Sa, cùng thanh niên xung phong, đội xung kích, tổ chức hoạt động hướng về cộng đồng.
Đỗ Hà nói: "Tôi luôn đề cao giá trị về lòng nhân ái, xem đó là trách nhiệm của hoa hậu".
Cô theo đuổi nhiều phong cách nhưng giữ sự chuẩn mực. Khi dự sự kiện hoặc lên thảm đỏ, cô diện váy áo gợi cảm song luôn có sự tiết chế.
Cô theo đuổi nhiều phong cách nhưng giữ sự chuẩn mực. Khi dự sự kiện hoặc lên thảm đỏ, cô diện váy áo gợi cảm song luôn có sự tiết chế.
Người đẹp bên bố mẹ trong ngày tốt nghiệp cử nhân năm 2023. Với cô, gia đình là điểm tựa tinh thần trong nhiều giai đoạn phát triển của cuộc đời.
"Tôi luôn khắc ghi lời bố mẹ dạy phải sống tử tế, có trách nhiệm, xem đó là hành trang suốt cuộc đời", mỹ nhân nói.
Người đẹp bên bố mẹ trong ngày tốt nghiệp cử nhân năm 2023. Với cô, gia đình là điểm tựa tinh thần trong nhiều giai đoạn phát triển của cuộc đời.
"Tôi luôn khắc ghi lời bố mẹ dạy phải sống tử tế, có trách nhiệm, xem đó là hành trang suốt cuộc đời", mỹ nhân nói.
Ở tuổi đôi mươi, Đỗ Hà cho biết hài lòng về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Cô có nhiều sở thích trong đời thường như cắm hoa, vào bếp nấu nướng, đi du lịch.
Hai năm trở lại đây, Đỗ Thị Hà tách khỏi công ty quản lý để hoạt động độc lập. Cô xây dựng hình ảnh trưởng thành khi theo đuổi thêm công việc kinh doanh mảng làm đẹp.
Hai năm trở lại đây, Đỗ Thị Hà tách khỏi công ty quản lý để hoạt động độc lập. Cô xây dựng hình ảnh trưởng thành khi theo đuổi thêm công việc kinh doanh mảng làm đẹp.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp