Hoa hậu Đỗ Thị Hà sắp cưới

Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020 - sẽ lên xe hoa với bạn trai doanh nhân trong tháng 10 sau nhiều năm gắn bó.

Cô sẽ thực hiện lễ ăn hỏi theo phong cách truyền thống tại Thanh Hóa. Hôn lễ của người đẹp được tổ chức tại quê nhà Quảng Trị của chú rể, dự kiến có nhiều sao Việt dự chúc phúc.

Nhiều tháng qua, cả hai chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Một số bạn bè của cô dâu đã được thông báo lịch để làm phù dâu và dự tiệc.

Đỗ Thị Hà trong bộ ảnh thời trang với kiểu đầm cưới tôn dáng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chồng sắp cưới của Đỗ Hà tên Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng.

Đỗ Hà là một trong những hoa hậu kín tiếng chuyện tình cảm. Trong thời gian yêu, mỹ nhân không nhắc về mối quan hệ vì muốn có sự riêng tư. Công chúng từng vài lần bắt gặp cô và bạn trai đi du lịch, mua sắm chung.

Đỗ Thị Hà dạo chơi ở Hàn Quốc Đỗ Thị Hà dạo chơi ở Hàn Quốc năm 2024.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, quê Thanh Hóa, cao 1,75 m. Sau đăng quang sân chơi nhan sắc trong nước, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Trong nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Tân Cao