Hồ sơ Epstein phơi bày góc khuất của giới tinh hoa phương Tây

Hồ sơ Epstein không chỉ lật lại tội ác của một tỷ phú ấu dâm, mà còn phơi bày mạng lưới quyền lực, tiền bạc và những mối quan hệ của giới tinh hoa phương Tây.

Sau khi Virginia Giuffre công khai lên tiếng cáo buộc Jeffrey Epstein lạm dụng và môi giới tình dục mình, thu hút sự quan tâm của dư luận, tỷ phú này đã liên hệ với Noam Chomsky, nhà hoạt động chính trị kiêm cựu giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), để xin lời khuyên về cách xử lý với làn sóng chỉ trích và điều tra từ báo chí.

"Hãy giữ im lặng", Chomsky hồi tháng 2/2019 nhắn tin trả lời. "Đám kền kền rất muốn có phản hồi công khai và điều này sẽ tạo cơ hội cho một cuộc tấn công dồn dập".

Tin nhắn thể hiện sự ủng hộ của Chomsky với Epstein được công khai trong hồ sơ mà Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố. Nhưng cựu giáo sư này không phải là thành viên duy nhất trong giới tinh hoa bày tỏ sự đồng cảm với Epstein, người từng bị cảnh sát Palm Beach bắt vào năm 2006 với cáo buộc có hành vi tình dục trái pháp luật với trẻ vị thành niên.

Vài tháng sau khi Epstein bị bắt, Stanley Pottinger, luật sư tại New York và từng là trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách dân quyền, gửi email cho tỷ phú này để thể hiện sự ủng hộ.

"Đã lâu chúng ta không gặp nhau, nhưng khi đọc về những hành động lạm quyền của cảnh sát Palm Beach, tôi thấy mình phải viết vài dòng để ủng hộ anh", Pottinger viết vào tháng 9/2006. "Những kẻ thiển cận trên đời này thường không ưa những người dám nghĩ dám làm, đặc biệt là khi họ thành công".

Pottinger còn trấn an Epstein rằng mọi chuyện rồi sẽ qua và bày tỏ mong muốn được "nghe về khía cạnh hài hước của vụ này".

Tòa án bang Florida năm 2008 xét xử Epstein với các tội danh về mại dâm, nhưng ông ta đạt thỏa thuận nhận tội giúp tránh án chung thân, chỉ phải lĩnh án 13 tháng tù kèm bồi thường tài chính cho các nạn nhân.

Năm tháng sau khi nhận lời khuyên "giữ im lặng" từ Chomsky, Epstein bị bắt. Tháng 8/2019, tỷ phú này tự sát trong khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Hơn 5 năm sau, hàng triệu trang tài liệu về hành vi và các mối liên hệ của Epstein mới được công bố.

Tòa án ở New York hồi năm 2021 công bố một bức ảnh không rõ ngày tháng cho thấy Jeffrey Epstein bên cạnh đồng phạm Ghislaine Maxwell. Ảnh: AFP

Điều khiến nhiều người quan tâm là trong 3 triệu trang tài liệu cùng ảnh, video liên quan các cuộc điều tra Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 31/1, nhiều chính trị gia nổi tiếng, thành viên hoàng gia cho đến giới doanh nhân giàu có cũng xuất hiện.

"Không phải những người dân bình thường, chính giới tinh hoa mới là nhóm dính líu nhiều hơn tới những câu chuyện này", Alex Lo, nhà phân tích của SCMP, nhận xét.

Tại khu điền trang rộng lớn của Epstein trên đảo tư nhân Little St. James, thuộc Quần đảo Virgin của Mỹ ở vùng Caribe, có một khu nhà với hai màu xanh trắng nhìn ra biển. Đây là một trong những nơi mà các nạn nhân trẻ, chủ yếu là nữ, bị đưa đến cho những người giàu có và quyền lực.

Phe Dân chủ công bố hình ảnh trên 'đảo ấu dâm' của Epstein Cảnh tượng xa hoa trên hòn đảo tư nhân của tỷ phú Jeffrey Epstein. Video: X/@mtracey

Một số người cho biết họ bị đánh đập và tra tấn. Nhiều nạn nhân, trong đó có Virginia Giuffre, cho biết họ bị ép buộc thực hiện các hành vi tình dục mang tính bạo lực và nhiều hình thức khác, đồng thời bị đe dọa để giữ im lặng.

Trong email đề ngày 24/4/2009, Epstein viết: "Bạn ở đâu? Bạn ổn chứ, tôi thích đoạn video tra tấn đó". Một email khác ngày 9/9/2011 có nội dung "Bạn muốn tôi thử làm chuyện đó với cô ta... hay chỉ tra tấn". Tên người nhận trong cả hai email đều bị bôi đen.

Một số người giàu nhất thế giới thường xuyên dự tiệc tại các điền trang của Epstein và những nơi khác. Trong email ngày 18/7/2013, Epstein cho biết một người trong số họ phàn nàn vì mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục từ "các cô gái" và muốn xin kháng sinh từ Epstein để bí mật đưa cho vợ mình.

'Sóng thần' từ hồ sơ Epstein càn quét châu Âu

Những tiết lộ trước đây còn cho thấy một trong những giáo sư luật nổi tiếng nhất của Harvard cũng từng tham dự tiệc tùng với nhóm của Epstein, đồng thời tham gia đàm phán thỏa thuận miễn truy tố liên quan tới cáo buộc tình dục nghiêm trọng vào cuối những năm 2000.

Một cựu hiệu trưởng Harvard và cựu bộ trưởng tài chính đã xin Epstein lời khuyên về tình cảm và tình dục liên quan đến một nữ kinh tế gia trẻ.

Tên và hình ảnh của ít nhất hai cựu tổng thống Mỹ và đương kim Tổng thống cũng xuất hiện trong các tài liệu được công bố. Việc một người xuất hiện trong hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với họ tham gia hoạt động phạm pháp của Epstein. Dù vậy, loạt tài liệu vẫn gây rúng động vì hé lộ mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của tỷ phú Mỹ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt sức ép ngày càng lớn liên quan quyết định bổ nhiệm nhà ngoại giao Peter Mandelson, người có mối quan hệ với Epstein, làm đại sứ tại Mỹ bất chấp nhiều tiếng nói phản đối.

Mandelson, sinh năm 1953, là chính trị gia kỳ cựu trong Công đảng, từng đóng vai trò quan trọng trong thành công của đảng dưới thời cựu thủ tướng Tony Blair và được coi là "bậc thầy hậu trường" của nền chính trị Anh. Ông được ví như "người dàn xếp" hậu trường và có biệt danh "hoàng tử bóng tối".

Vào tháng 6/2008, Mandelson, khi đó đang giữ chức Ủy viên Thương mại châu Âu, đã viết thư động viên Epstein sau khi tỷ phú bị tòa án bang Florida kết án. "Tôi đánh giá rất cao về ông và tôi cảm thấy tuyệt vọng cũng như giận dữ về những gì đã xảy ra", Mandelson viết.

Chính trị gia người Anh này nói với Epstein hãy "kiên cường" và "đấu tranh để được đặc xá sớm", đồng thời nhấn mạnh "bạn bè của ông luôn ở bên và yêu thương ông".

Mối quan hệ của Mandelson với Epstein còn vượt xa sự ủng hộ về mặt tinh thần. Ông dường như đã chuyển tiếp các thông tin mật của chính phủ, bao gồm thông báo trước về gói cứu trợ của Liên minh châu Âu và chi tiết về việc từ chức của thủ tướng Gordon Brown lúc bấy giờ. Cảnh sát thủ đô Anh đã mở cuộc điều tra về cáo buộc Mandelson có hành vi sai trái khi còn đương chức.

Những hình ảnh trong hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12/2025. Ảnh: AFP

Nội dung những tin nhắn, email vừa được công bố này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố mà nhiều quan chức, chính trị gia, thành viên tầng lớp tinh hoa phương Tây đưa ra sau khi Epstein chết trong tù. Nhiều người quyền lực khi đó đã ra tuyên bố được soạn thảo cẩn thận, bày tỏ sự "hối hận", "lấy làm tiếc" vì mối quan hệ với tỷ phú này.

Nhà bình luận người Mỹ Dinar Tangen cho rằng hồ sơ về Epstein đã phơi bày mặt tối của một bộ phận tầng lớp tinh hoa ở Mỹ và châu Âu, liên quan đến những người siêu giàu, người nổi tiếng, học giả hay cả những chính trị gia quyền lực.

"Jeffrey Epstein là biểu hiện rõ nhất của sự suy đồi mang tính hệ thống, nảy sinh từ những xã hội nơi khoảng cách giàu nghèo đã bị đẩy đến mức sâu rộng, tạo ra tầng lớp gần như đứng ngoài vòng pháp luật", Tangen nhận xét.

Thanh Tâm (Theo SCMP, WSJ, China Daily)