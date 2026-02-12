'Sóng thần' từ hồ sơ Epstein càn quét châu Âu

Mỹ công bố thêm loạt tài liệu về Epstein, khiến chính trường châu Âu chao đảo khi nhiều quan chức, thành viên hoàng gia có tên trong hồ sơ.

Bộ Tư pháp Mỹ cuối tháng 1 công bố thêm 3 triệu trang tài liệu cùng ảnh, video liên quan cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Hồ sơ bao gồm các email, thông tin liên lạc, giao dịch tài chính và thông tin chi tiết về những cuộc gặp riêng tư.

Các tài liệu còn hé lộ tên hàng loạt chính trị gia nổi tiếng, thành viên hoàng gia cho đến giới doanh nhân giàu có trên thế giới, hầu hết là giới tinh hoa phương Tây có quan hệ với Epstein. Loạt thông tin mới khiến chính trường nhiều quốc gia bị xáo trộn, trong đó châu Âu chịu tác động đáng kể, nhiều quan chức từ chức hoặc bị điều tra.

Những hình ảnh không rõ ngày chụp trong hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố cuối tháng 1. Ảnh: AFP

Epstein bị bắt và tự sát trong tù năm 2019, khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tỷ phú này từng bị tòa án bang Florida xét xử năm 2008 với các tội danh về mại dâm, nhưng đạt thỏa thuận nhận tội giúp tránh án chung thân, chỉ phải lĩnh án 13 tháng tù kèm bồi thường tài chính cho các nạn nhân.

Việc một người xuất hiện trong hồ sơ vừa được công bố không đồng nghĩa với họ tham gia hoạt động phạm pháp của Epstein. Dù vậy, loạt tài liệu vẫn gây rúng động vì hé lộ mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của Epstein.

"Epstein kết nối với giới quyền lực nhiều như người khác tích lũy dặm bay", Mark Stephens, chuyên gia luật quốc tế và nhân quyền tại hãng luật Howard Kennedy ở London, Anh ví von. "Nhưng giờ đây, mọi dấu vết quan hệ đã bị phơi bày, và một số người có lẽ ước rằng họ đáng ra nên giữ khoảng cách với ông ta".

Anh là quốc gia cảm nhận rõ nhất tác động từ hồ sơ Epstein. Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức liên quan quyết định cuối năm 2024 về bổ nhiệm nhà ngoại giao Peter Mandelson, người có mối quan hệ với Epstein, làm đại sứ tại Mỹ bất chấp nhiều tiếng nói phản đối.

Thủ tướng Starmer sa thải Mandelson hồi tháng 9/2025, khi truyền thông Anh công bố loạt email cho thấy ông này và Epstein có mối quan hệ thân thiết hơn những gì từng thừa nhận. Mandelson đang bị điều tra hình sự do tài liệu Mỹ mới công bố cho thấy ông còn chuyển thông tin mật của chính phủ Anh cho Epstein sau khủng hoảng tài chính năm 2007.

"Tại Anh, nếu bạn có tên trong những tài liệu đó thì ngay lập tức sẽ lớn chuyện", Rob Ford, giáo sư khoa học chính trị Đại học Manchester, trả lời AP.

Thủ tướng Starmer đã xin lỗi các nạn nhân của Epstein, cam kết công khai tài liệu cho thấy Mandelson nói dối trong quá trình thẩm tra hồ sơ trước khi nhậm chức. Chánh văn phòng thủ tướng Anh Morgan McSweeney cũng đã xin từ chức và "nhận toàn bộ trách nhiệm" vì đã khuyên Thủ tướng Starmer bổ nhiệm Mandelson.

Hoàng gia Anh cũng bị tổn hại hình ảnh. Tài liệu mới công bố cho thấy Andrew, em trai Vua Charles III, từng mời Epstein đến Cung điện Buckingham. Tình bạn giữa Andrew và Epstein gây chú ý từ khi tỷ phú Mỹ lĩnh án năm 2008. Andrew đã phải dừng thực hiện nhiệm vụ hoàng gia từ năm 2019. Tháng 10/2025, Andrew từ bỏ các tước hiệu hoàng gia, nói những cáo buộc nhằm vào ông đang ảnh hưởng xấu đến công việc của anh trai.

Hồ sơ Epstein còn làm rung chuyển Na Uy, quốc gia Bắc Âu với dân số chưa đến 6 triệu người. Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế Na Uy đã mở cuộc điều tra tham nhũng đối với cựu thủ tướng Thorbjorn Jagland, người từng đứng đầu Ủy ban Nobel Hòa bình, vì có liên hệ với Epstein. Các email cho thấy Jagland từng lên kế hoạch cùng gia đình tới thăm hòn đảo tư nhân của Epstein vào năm 2014.

Luật sư đại diện Jagland cho biết ông sẽ hợp tác với cuộc điều tra. Hội đồng châu Âu ngày 11/2 chấp thuận yêu cầu từ giới chức Na Uy về dỡ bỏ quyền miễn trừ mà ông Jagland được hưởng khi là tổng thư ký cơ quan này giai đoạn 2009-2019. Hội đồng châu Âu cho biết quyền miễn trừ là nhằm "bảo đảm việc thực thi độc lập các chức năng chính thức", không phải để "phục vụ lợi ích cá nhân".

Hai nhà ngoại giao Na Uy là Terje Rod-Larsen và vợ, Mona Juul, có vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình Israel - Palestine những năm 1990, cũng bị cuốn vào tranh cãi. Juul bị đình chỉ chức vụ đại sứ Na Uy tại Jordan sau khi xuất hiện thông tin Epstein để lại 10 triệu USD cho các con của hai vợ chồng trong di chúc tỷ phú Mỹ lập ngay trước lúc bị bắt năm 2019.

Giới chức Na Uy cáo buộc Rod-Larsen, Juul các tội danh tham nhũng và đã khám xét nhà hai vợ chồng ở Oslo hôm 9/2. Các luật sư cho biết họ đang hợp tác với cuộc điều tra và kỳ vọng các cáo buộc sẽ bị hủy bỏ.

Hoàng gia Na Uy cũng vướng vào bê bối, khi hồ sơ Epstein hé lộ liên hệ giữa Thái tử phi Mette-Marit và tỷ phú Mỹ. Các tài liệu bao gồm những trao đổi mang tính bông đùa và bàn về kế hoạch thăm các bất động sản của Epstein và những chuyến mua sắm. Thái tử phi Mette-Marit đã công khai xin lỗi, bày tỏ "vô cùng hối hận" vì từng thân thiết với Epstein

Dư chấn từ hồ sơ Epstein tiếp tục lan ra khắp châu Âu.

Cựu bộ trưởng văn hóa Pháp Jack Lang đối mặt điều tra về thuế, sau khi hồ sơ Epstein hé lộ thông tin giao dịch tài chính giữa ông với Epstein trong quá khứ. Lang bác bỏ các cáo buộc, khẳng định ông không có sai phạm. Ông đã từ chức chủ tịch Viện Thế giới Arab, cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Pháp.

Miroslav Lajcak, cố vấn an ninh quốc gia của thủ tướng Slovakia, từ chức vì những liên lạc trong quá khứ với Epstein, bao gồm các tin nhắn trong đó hai người bàn về những cô gái "xinh đẹp".

"Khi đọc lại những tin nhắn đó hôm nay, tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc", Lajcak trả lời truyền thông Slovakia. "Những tin nhắn đó chỉ là biểu hiện của cái tôi đàn ông ngớ ngẩn. Chúng chưa bao giờ vượt quá lời nói".

Cựu ngoại trưởng Slovakia phủ nhận mọi sai phạm. Ông cho biết từng coi Epstein là mối quan hệ có giá trị, được giới giàu có và quyền lực ở Mỹ chấp nhận.

Joanna Rubinstein, quan chức Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc, đã từ chức vì thông tin bà từng thăm đảo của Epstein ở Caribe năm 2012.

Thủ tướng Anh Keir Starmer rời văn phòng tại London ngày 4/2. Ảnh: AP

Latvia, Litva và Ba Lan đều lập nhóm chuyên trách để xem xét tài liệu trong hồ sơ Epstein. Chính phủ Đức thông báo đang theo dõi sát sao tình hình và đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Gregoire Roos, giám đốc chương trình châu Âu tại viện nghiên cứu Chatham House, cho rằng các hồ sơ phơi bày mạng lưới quan hệ của Epstein ở châu Âu, cũng như mức độ tiếp cận không chỉ với những người đang nắm quyền mà cả ứng viên đang trên con đường thăng tiến.

"Điều đáng chú ý lúc này là liệu Epstein có tác động đến quá trình hoạch định chính sách khu vực hay không", ông Roos nói.

Như Tâm (Theo AP, AFP, Reuters)