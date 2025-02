Hồ Quỳnh Hương hát về tình yêu

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ra MV "Thanh âm trái tim" dịp Valentine, nói về cảm xúc rộn ràng, tươi trẻ của tình yêu.

MV "Thanh âm trái tim" của Hồ Quỳnh Hương MV "Thanh âm tình yêu" đạt gần nửa triệu lượt xem sau một ngày phát hành. Video: YouTube Hồ Quỳnh Hương

Cô chọn Lễ Tình nhân (14/2) để ra nhạc vì muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả. Nhạc phẩm do Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, nói về cảm xúc trong trẻo của tình yêu. Bài hát có đoạn: "Cần gì pháo hoa, chỉ cần có chúng ta vẫn đầy rực rỡ. Em chưa từng nghĩ tình đẹp như giấc mơ, tràn đầy ý thơ. Em như nàng thơ anh như họa sĩ".

Nhạc sĩ Only C thực hiện bản hòa âm, phối khí theo phong cách bay bổng, rộn ràng. Phần hình ảnh MV do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn với bối cảnh chính là một cánh đồng hoa. Hồ Quỳnh Hương diện trang phục cưới, ca hát giữa thiên nhiên. Niềm hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại giúp Hồ Quỳnh Hương thăng hoa hơn khi thể hiện ca khúc. Năm 2024, cô công khai đang quen bạn trai hơn mình hai tuổi, được anh ủng hộ tái xuất ca hát.

Hồ Quỳnh Hương hóa cô dâu trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sản phẩm còn lồng ghép chuyện tình của đôi trẻ do Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Trần Hiếu thể hiện. Người đàn ông mất trí nhớ sau một tai nạn nhưng bạn gái luôn ở cạnh, gợi cho anh ký ức đẹp lúc yêu. Khi những giọt nước rơi xuống cũng là lúc họ có đám cưới trong mơ.

Cô không trưng trổ kỹ thuật thanh nhạc, thay vào đó là cách hát đơn giản, thủ thỉ. "Với tôi, âm nhạc không phải cứ lên nốt cao, dồn dập mới hay. Có những cảm xúc chỉ cần êm dịu cũng đủ gây rung động với người nghe", cô nói.

Hồ Quỳnh Hương 44 tuổi, quê ở Hạ Long, Quảng Ninh, được biết qua được biết đến qua các album như Vo đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010). Ca sĩ có nhiều bản hit như Anh, Có nhau trọn đời, Honey, Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau đó, cô chuyển hướng kinh doanh, hướng đến cuộc sống thiền, thỉnh thoảng dạy học tại Nhạc viện TP HCM.

Năm 2024, Hồ Quỳnh Hương trở lại với MV Mùa hoa năm ấy, Cứ để cho em. Cô còn làm tour diễn Nam, Bắc, hút lượng khán giả đông đảo.

Tân Cao