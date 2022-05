Hồ Quỳnh Hương giữ phong độ khi tái xuất

TP HCMKhán giả liên tục vỗ tay khi Hồ Quỳnh Hương khoe kỹ thuật hát nốt cao trong show tái xuất, tối 28/5.

Đêm nhạc Quỳnh thuộc chuỗi chương trình The portrait of Mây - tôn vinh các tên tuổi nhạc Việt. Nữ ca sĩ nhận lời trở lại sau 11 năm, kể từ liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương (2011). Nhìn khán phòng đầy ắp, cô cho biết hồi hộp vì đã lâu không đi hát. "Tôi hy vọng kết nối được những trái tim cùng nhau bằng âm nhạc", cô nói.

Hồ Quỳnh Hương trong đêm nhạc trở lại sau 11 năm. Ảnh: Vmedia

Suốt hai giờ, ca sĩ chinh phục khán giả với 20 bản hit một thời. Mở đầu, cô lần lượt thể hiện các ca khúc Quỳnh (Quốc Bảo), Hoang mang (Võ Hoài Phúc), Em nhớ anh vô cùng (Duy Mạnh)... Từng nổi tiếng với chất giọng đẹp, âm vực rộng, Hồ Quỳnh Hương nói điều lo nhất trước đêm nhạc là "đã có tuổi", sợ xuống phong độ. Trong show tái xuất, ca sĩ vẫn giữ lối hát cuốn hút với những nốt cao sáng, vang. Cuối bài Người yêu dấu ơi (nhạc ngoại, lời Việt), nốt cao ngân vang của cô ở câu "tình đã chết theo với người" nhận nhiều tiếng vỗ tay từ khán giả.

Hồ Quỳnh Hương hát "Hoang mang" (Võ Hoài PhúcI Hồ Quỳnh Hương hát "Hoang mang" (Võ Hoài Phúc) trong show "Quỳnh". Video: Mai Nhật

Hồ Quỳnh Hương chứng tỏ khả năng hát live chuẩn mực. Khi lên cao, giọng cô tạo được độ vang rền, bay bổng nhờ từng theo học thanh nhạc cổ điển. Kỹ thuật cảm âm chuẩn xác cũng giúp cô tung hứng đa dạng cùng ban nhạc. Có lúc, ca sĩ hát bùng nổ với tiếng trống của Bảo Hiếu trong Vũ điệu hoang dã (nhạc ngoại, lời Việt), hoặc bỏ nhỏ, tự sự theo tiếng đàn piano của Hoàng Nhã trong bản jazz Tôi tìm thấy tôi (Đức Trí).

Càng về cuối chương trình, ca sĩ hát càng sung. Cô thăng hoa trong bản cover nhạc ngoại - Tay trái chỉ trăng (Sa Ding Ding), When I need you (Albert Hammond), trải lòng với các bài ballad tự sáng tác: Căn phòng mưa rơi, Hãy quay về khi còn yêu nhau.

Ca sĩ nỗ lực tương tác cùng khán giả. Hát Ước mơ trong đời - Có nhau trọn đời (Đức Trí), cô đi đến từng hàng ghế, ôm và chụp hình với các fan. Liên tục nhận được những bó hoa, cô xúc động vì "không biết phải làm gì để đáp lại hết tình cảm của quý vị".

Giữa quãng nghỉ sau mỗi tiết mục, Hồ Quỳnh Hương dành thời gian tâm sự cùng khán giả. Nhiều năm qua, cô "ở ẩn", bỏ lại sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Cô từng đối diện tin đồn mất giọng nên phải giải nghệ. Ca sĩ giải thích lúc đó tập trung cho kinh doanh và gia đình. Lịch trình bận rộn khiến có lúc Hồ Quỳnh Hương ngỡ đã quên mất âm nhạc.



Dù vậy, mỗi khi nghe các ca khúc vang bóng một thuở, cô lại trầm ngâm vì nhớ khán giả. Ca sĩ nói thường ngồi một mình trong phòng, tưởng tượng đứng trên sân khấu. "Tôi nhận ra, ca hát vẫn luôn cháy trong tim. Tôi không thể ngừng hát. Giờ, khi công việc kinh doanh đã ổn, tôi trở lại với mọi người", cô nói.

Hồ Quỳnh Hương hát "Với anh em vẫn là cô bé" (Lương Bằng Quang) trong show "Quỳnh" Hồ Quỳnh Hương hát "Với anh em vẫn là cô bé" (Lương Bằng Quang) trong show "Quỳnh". Video: Mai Nhật

Người hâm mộ góp phần tạo nên thành công của đêm nhạc. Trước show, trời đổ mưa lớn nhưng hầu hết khán giả đến đúng giờ. Ban tổ chức cho biết, 350 vé được bán hết trước một tuần, là đêm nhạc "hot" nhất trong chuỗi chương trình.

Khán giả chủ yếu thuộc thế hệ 8x, 9x. Nhiều người trong số đó từng theo chân Hồ Quỳnh Hương từ lúc cô tổ chức liveshow đầu đời Tôi là sinh viên (2006). Trong tiết mục Với anh em vẫn là cô bé (Lương Bằng Quang), họ hòa giọng cùng cô hát lại bản hit. Ở cuối bài Anh (Xuân Phương), khi cô đưa micro về khán giả, họ đồng loạt gọi to: "Và yêu Hương". Ca sĩ xúc động khi một khán giả tâm sự dù sau này cô vắng bóng, họ vẫn không ngừng theo dõi, mong một ngày cô trở lại với âm nhạc. "Tôi và các fan đã hứa sẽ già đi cùng nhau", ca sĩ nói.

Hồ Quỳnh Hương hát "Anh" (Xuân Phương) trong show "Quỳnh" Hồ Quỳnh Hương hát "Anh" (Xuân Phương) trong show "Quỳnh". Video: Mai Nhật

Nán lại đến cuối đêm nhạc, khán giả - MC Hoàng Oanh cho biết hát theo từng lời tiết mục, nhận ra cô thuộc hầu hết bản hit của Hồ Quỳnh Hương. "Bao năm, chị vẫn hát bay bổng, cao vút và mang tôi trở về thời thanh xuân", Hoàng Oanh nói. Khán giả Lê Minh Hạ đánh giá dù đã lâu mới trở lại, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được phong độ của một giọng ca được học hành bài bản. Anh nói: "Cô vẫn có làn hơi khỏe, phô diễn những quãng phiêu rất đẹp của mình. Tôi thích cách ca sĩ ôn lại từng phong cách, từ trữ tình đến sôi động, từ bolero đến bán cổ điển".

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, được biết đến qua các album Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010)... Năm 2011, cô tổ chức liveshow Sắc màu Hồ Quỳnh Hương ở TP HCM và Hà Nội. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2018, cô được mời làm giảng viên ngành Nhạc nhẹ, Nhạc viện TP HCM. Tháng 12/2019, ca sĩ nhận danh hiệu "Người có nhiều cống hiến và đóng góp cho cộng đồng" và kỷ niệm chương do Hội kỷ lục gia Việt Nam trao tặng.

Mai Nhật