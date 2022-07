Hồ Ngọc Hà khoe vũ đạo trong MV dance

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà tung MV "Vì chính là em" sau tiết mục dance được yêu thích trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

MV được quay trong studio, ca sĩ diện jumpsuit trình diễn cùng dàn vũ công. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Hồ Ngọc Hà với thể loại dance, sau Love songs 3 - album ballad năm 2020. Ban đầu, ca sĩ dự định chỉ trình diễn trong chung kết Miss Universe tại TP HCM tối 25/6. Thấy tiết mục được hưởng ứng, cô cùng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện video nhạc.

Ca khúc do nhạc sĩ Phúc Bồ sáng tác giai điệu, Đỗ Hiếu viết lời. Nhạc phẩm mang màu sắc đặc trưng của dòng EDM, kết hợp giữa thể loại house và âm nhạc Tây Á. Hồ Ngọc Hà cùng êkíp thu âm nhiều lần với bốn bản demo (nháp), trước khi chọn ra bản chính thức. Ca sĩ tiếp tục dành một ngày trong phòng thu để tham gia phần hòa âm phối khí, sau đó giao cho nhạc sĩ Only C đảm nhận khâu mastering. Hà Hồ nói: "Dù chỉ là MV ngẫu hứng, tôi muốn đầu tư kỹ lưỡng vì đã lâu chưa hát nhạc sôi động".

Hà Hồ trở lại thế mạnh nhạc dance trong MV mới. Ảnh: Mạnh Phát

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà đi hát nhiều hơn khi Leon, Lisa - con song sinh của cô và Kim Lý - dần cứng cáp. Với vợ chồng ca sĩ, việc chăm con không quá vất vả vì dần đi vào quỹ đạo, hai con đã đi nhà trẻ. Cô cho biết cố gắng phân bổ thời gian để ở bên gia đình nhiều nhất có thể. "Có những ngày tôi phải đến công ty họp từ sáng sớm, có ngày sẽ ở nhà nguyên ngày để tối đi diễn. Tuy nhiên, cũng có hôm tôi không làm gì hết, chỉ ở nhà với con", Hà Hồ nói.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình. Cô khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, sau đó bén duyên qua ca hát. Trong gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit như Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Gửi người yêu cũ, Tìm lại giấc mơ, Yêu thương nhạt nhòa, Xin hãy thứ tha... Cô còn làm huấn luyện viên, giám khảo tại các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face... Năm 2017, cô và diễn viên Kim Lý hẹn hò sau MV Cả một trời thương nhớ. Năm 2020, họ đăng ký kết hôn và có con chung - một trai, một gái.

