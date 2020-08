HLV Vũ Tiến Thành: ‘Sài Gòn FC không ngồi chờ Cup’

Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành khẳng định nếu V-League 2020 không thể tiếp tục, Sài Gòn FC không cần nhận Cup.

Theo ông Vũ Tiến Thành, họ không mong trao chức vô địch nếu V-League kết thúc sớm nhưng Ban tổ chức cần ghi nhận nỗ lực của Sài Gòn FC. Ảnh: Đức Đồng.

- Đang có hai luồng ý kiến trái chiều về việc hủy hay tiếp tục V-League 2020, Sài Gòn FC nghiêng về phe nào?

- Đầu mùa, chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào Top 8 ở giai đoạn một. Với 23 điểm sau 11 vòng, chúng tôi xem như sớm hoàn thành mục tiêu. Bởi, giai đoạn một còn hai vòng, trong khi đội đứng thứ tám hiện nay là Thanh Hóa mới được 14 điểm. Không những vậy, Sài Gòn FC còn là đội bóng duy nhất bất bại, một trong hai đội ghi bàn nhiều nhất (19 bàn, tương đương Viettel), thủng lưới ít nhất (6 bàn) và nhận thẻ vòng ít thứ ba trong số 14 đội.

Do Covid-19, giải năm nay áp dụng thể thức đặc biệt chia hai giai đoạn, khiến tính cạnh tranh rất cao, thậm chí mỗi trận đấu giống như một trận chung kết vậy. Đạt được những thành tựu kể trên đòi hỏi rất nhiều tâm sức của cầu thủ, Ban huấn luyện cũng như lãnh đạo CLB. Bởi thế, thật lòng mà nói, việc V-League tạm ngừng hoặc có thể hủy bỏ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như nhịp thi đấu của Sài Gòn FC. Nhưng chúng tôi chấp nhận. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều đổi thay bất ngờ, các CLB phải biết thích ứng và sẵn sàng các giải pháp cho tương lai.

- Ông nghĩ sao về khả năng Sài Gòn FC được trao chức vô địch V-League 2020 nếu giải đấu bị hủy?

- Đã thi đấu thì ai cũng muốn vô địch, nhất là thể thao chuyên nghiệp. Nhưng Sài Gòn FC không ngồi chờ Cup. Nếu Chính phủ cho phép, chúng tôi muốn được tiếp tục chiến đấu để chinh phục danh hiệu này.

Chúng ta cũng cần làm rõ các khái niệm. Hoãn là chờ đợi các giải pháp tiếp theo. Huỷ là xóa bỏ toàn bộ kết quả từ đầu mùa. Còn kết thúc sớm là công nhận thành tích cho đến hiện tại. Vì vậy, trong hoàn cảnh bất khả kháng khiến V-League không thể tiếp tục, tôi mong những nỗ lực của Sài Gòn FC không bị phủ nhận.

- Cụ thể là gì, phải chăng đó là danh hiệu vô địch?

- Như tôi đã nói, Sài Gòn FC không cần một danh hiệu nhưng đó có thể là suất dự AFC Champions League mùa sau. Bởi, nếu mùa giải kết thúc sớm, chúng ta cần xác định vị trí hiện tại của các đội và cử làm đại diện cho Việt Nam dự các đấu trường châu Á năm 2021. Sài Gòn FC đang bất bại và gần như chắc chắn vô địch giai đoạn một. Chúng tôi đã đánh bại cả đương kim vô địch Hà Nội lẫn á quân TP HCM ngay trên sân khách, và nhận được sự đánh cao của Liên đoàn bóng đá châu Á cũng như VPF. Vậy thì, chúng tôi xứng đáng được ghi nhận chứ.

- Là một người đã lăn lộn cùng bóng đá Việt Nam hàng chục năm, ông có giải pháp nào với Ban tổ chức trong giai đoạn hiện nay?

- Trước mắt, VPF cần họp trực tuyến với các CLB để chia sẻ và lắng nghe ý kiến, từ đó có thể tìm ra lộ trình cho V-League 2020. Tất nhiên, để V-League quay lại, yếu tố an toàn sức khỏe là trên hết. VFF và VPF cũng cần cảm thông, thậm chí chia sẻ phần nào tài chính với các CLB. Tại sao các doanh nghiệp được Chính phủ hỗ trợ, VFF và VPF được FIFA giúp đỡ, mà các CLB thì không?

Mới đây, VPF cho rằng hủy giải sẽ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng uy tín của bóng đá Việt Nam. Nhưng trong một hợp đồng kinh tế, nếu lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh mà hợp đồng không được thực hiện thì không phải đền bù, hoặc mức đền bù cũng không đáng kể. Do đó, bên cạnh việc chia sẻ khó khăn với VPF trong cơn đại họa này, chúng tôi muốn họ nhanh chóng xây dựng lộ trình để định hướng cho các CLB.

Đức Đồng