HLV tuyển Saudi chạy bộ để kêu gọi đoàn kết vì giấc mơ World Cup

HLV Herve Renard mượn hình ảnh chạy bộ để kêu gọi sự đoàn kết khi Arab Saudi chuẩn bị bước vào vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á, đồng thời nhớ lại chiến thắng lịch sử trước Argentina năm 2022.

Trong video chiến dịch mới "You Got This" (Bạn làm được mà) của adidas, Herve Renard xuất hiện như một người chạy đơn độc, rồi dần được nhiều người nhập cuộc, cho đến khi cả đám đông cùng ông tiến lên. Hình ảnh ẩn dụ này phản chiếu triết lý bóng đá của Renard: sự gắn kết và tinh thần tập thể chính là nền tảng để Arab Saudi nuôi giấc mơ World Cup 2026.

HLV Arab Saudi chuẩn bị trước vòng loại World Cup HLV Herve Renard trong video chiến dịch mới "You Got This" của Adidas.

Ở vòng loại bốn World Cup 2026 khu vực châu Á, chủ nhà Arab Saudi chung bảng với Iraq và Indonesia. Thầy trò Renard sẽ gặp Indonesia ngày 8/10 và Iraq 14/10. Đội đứng nhất bảng sẽ giành vé dự World Cup 2026, đội nhì bảng vào vòng loại thứ năm còn đội cuối bảng sẽ bị loại.

Với Renard, chạy bộ không chỉ là rèn luyện thể lực, mà còn là lúc ông suy ngẫm, chuẩn bị và tự đối thoại với bản thân. "Tôi không nghe nhạc khi chạy. Tôi luôn nghĩ về điều sẽ nói với cầu thủ, về những gì chưa làm tốt, và cần cải thiện", ông kể.

Nhà cầm quân người Pháp dự nhiều giải chạy ở các cự ly 21 và 42km, từng hoàn thành Dubai Marathon 2020 với thành tích 3 giờ 48 phút. Hiện tại, ông vẫn tập chạy bộ hàng ngày khi có thời gian rỗi.

Renard (bib 1555) trên đường chạy cự ly 42km Dubai Marathon 2020. Ảnh: Dubai Marathon

Sự căng thẳng, theo Renard, chính là "chất adrenaline của bóng đá", và điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần tích cực.

Không chỉ trên sân tập, HLV 57 tuổi hiểu rõ sức mạnh của khán giả Arab Saudi và lợi thế được thi đấu trên sân nhà ở vòng loại thứ tư. "Bầu không khí ở Jeddah thực sự khó tin. Nhưng tôi luôn nhắc cầu thủ: người hâm mộ chỉ thực sự đồng hành nếu họ thấy chúng ta quyết tâm và máu lửa", ông nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Arab Saudi giai đoạn 2019-2023, Renard gây tiếng vang khi giúp đội đánh bại Argentina 2-1 ở lượt mở màn vòng bảng World Cup 2022. "Hãy luôn nhớ trận đấu đó, nhưng tập trung là tái hiện điều tương tự trong tương lai gần", Renard nhấn mạnh.

Renard trên đường chạy 21km của Riyadh Marathon 2022. Ảnh: Riyadh Marathon

Các trận giao hữu thắng Bắc Macedonia 2-1 và hòa CH Czech 1-1 ở dịp FIFA Days tháng 9, theo Renard, không chỉ để thử nghiệm nhân sự mà còn để duy trì tinh thần chiến đấu.

Trong bối cảnh Arab Saudi đăng cai World Cup 2034, Renard cho rằng việc các cầu thủ trẻ được cọ xát cùng dàn ngôi sao quốc tế - như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema - ở Saudi Pro League sẽ mang lại trải nghiệm quý giá. "Họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm và mạnh mẽ hơn cho tương lai", ông bày tỏ.

Renard không phải HLV ồn ào, mà là người bền bỉ, kiên định như một vận động viên chạy đường dài. Từ những bước chạy trong im lặng đến tiếng gầm vang của sân vận động Jeddah, ông dẫn dắt Arab Saudi hướng tới World Cup 2026 với thông điệp duy nhất: "Hãy cùng nhau làm điều đó".

Hồng Duy (theo Arab News)