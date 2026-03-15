HLV Tudor phân bua việc ngó lơ thủ môn Tottenham

AnhHLV Igor Tudor không đến an ủi thủ môn Antonin Kinsky sau khi thay ra ở trận thua Atletico 2-5 tại Champions League, vì lo ngại điều đó có thể khiến tình huống trở nên nhạy cảm hơn.

Trong lần đầu bắt chính tại Champions League, Kinsky mắc hai sai lầm khiến Tottenham bị dẫn 0-3 sau 15 phút. Ngay sau đó, Tudor đưa Guglielmo Vicario vào thay Kinsky. Khi thủ thành sinh năm 2003 lầm lũi tiến vào đường hầm, anh được hộ tống bởi hai nhân viên ban huấn luyện. Một nửa băng ghế dự bị của Tottenham đã đi theo để an ủi. Ngược lại, Tudor không có một động thái nào.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Liverpool ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, Tudor khẳng định không hối hận với quyết định này. "Khi thực hiện sự thay đổi như vậy, HLV luôn ở thế thua trong cả hai trường hợp", ông nói. "Nếu thay cầu thủ ra, mọi người sẽ nói bạn đã khiến cậu ấy sụp đổ. Nhưng nếu không thay, đội bóng có thể tiếp tục thủng lưới thêm một hoặc hai bàn nữa".

HLV Igor Tudor phớt lờ Antonin Kinsky khi rút anh khỏi sân trong trận Tottenham thua Atletico 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 10/3/2026. Ảnh: PA Wire

Theo nhà cầm quân người Croatia, việc thay Kinsky nhằm bảo vệ cả cầu thủ lẫn tập thể. "Nếu cần, tôi vẫn sẽ làm lại quyết định đó. Đó là cách để bảo vệ cậu ấy và bảo vệ đội bóng", ông nhấn mạnh.

Tudor cũng giải thích lý do không lập tức đến ôm động viên học trò khi anh rời sân. "Có thể cậu ấy đang tức giận. Đôi khi, HLV tránh làm điều gì đó có thể khiến tình huống tệ hơn. Tốt hơn là để mọi thứ lắng xuống", ông nói, cho biết đã trò chuyện và ôm Kinsky trong giờ nghỉ giữa hiệp. "Chúng tôi đã nói chuyện ở giờ nghỉ, mọi chuyện khép lại ở đó".

Trong trận gặp Liverpool hôm nay, Vicario sẽ trở lại bắt chính. Nhưng Tottenham vẫn khủng hoảng lực lượng khi có tới 11 cầu thủ đội một vì chấn thương còn Micky van de Ven vì nhận thẻ đỏ ở trận thua Crystal Palace vòng trước. "Chúng tôi sẽ xem ai sẵn sàng thi đấu, ai có thể đá ở vị trí nào, hoặc ai phải ra sân dù chưa hoàn toàn phù hợp vì đội thiếu người", Tudor nói.

HLV Igor Tudor quan sát các cầu thủ Tottenham tập luyện. Ảnh: PA

Tottenham đang trải qua chuỗi 11 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh. Tudor thua cả bốn trận đầu kể từ khi thay thế HLV Thomas Frank và chịu nhiều áp lực khi ban lãnh đạo CLB chuẩn bị các phương án dự phòng.

Dù vậy, ông tin cuộc đua trụ hạng sẽ kéo dài đến vòng cuối mùa giải, thời điểm Tottenham có thể đón nhiều cầu thủ trở lại sau chấn thương. Romero, Joao Palhinha và Destiny Udogie dự kiến kịp bình phục cho trận gặp Nottingham Forest tuần tới, trong khi Rodrigo Bentancur có thể trở lại vào tháng sau. "Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, tiếp tục làm việc và chờ các cầu thủ trở lại để đội hình hoàn chỉnh hơn", Tudor nói. "Những trận quyết định của cuộc đua trụ hạng sẽ đến ở giai đoạn cuối mùa và chúng tôi phải sẵn sàng cho thời điểm đó".

Sau trận thua Atletico, hội CĐV Tottenham (THST) chỉ trích CLB có màn trình diễn đáng xấu hổ và đề nghị hoàn tiền vé cho người hâm mộ. Có khoảng 3.400 CĐV đội bóng này đã sang Madrid cổ vũ. Với giá vé trung bình 57 USD, nếu hoàn tiền toàn bộ, CLB có thể phải chi gần 200.000 USD.

Nhưng Tudor bác bỏ ý kiến này. Ông nói: "Man City thua 0-3, Chelsea thua 2-5 ở Champions League hồi giữa tuần. Mỗi tuần đều có những thất bại đậm. Nếu cứ mỗi lần như vậy lại phải hoàn tiền vé thì bóng đá sẽ đi về đâu? Mọi thứ trong cuộc sống đều cần có sự hợp lý".

Hồng Duy (theo Daily Mail)