HLV thể hình Canada leo 111.285 bậc thang

CanadaHelkat Jaffer chinh phục kỷ lục leo bậc thang trên máy StairMaster trong vòng 24 giờ.

Kỷ lục trước đó thuộc về Lynna Taubman, 50 tuổi, HLV thể hình ở Kingston (Australia) với 108.887 bậc, thiết lập hồi tháng 9/2024.

Helkat Jaffer lập kỷ lục Guinness khi chinh phục 111.285 bậc thang trên máy StairMaster trong vòng 24 giờ.

Jaffer bắt đầu thử thách vào trưa 30/8 tại phòng tập GoodLife Fitness ở Orleans, nơi anh đang làm việc. Suốt quá trình, HLV thể hình này có đội ngũ y tế túc trực và hàng chục người đến động viên. Dù phá kỷ lục khi còn 30 phút, Jaffer vẫn tiếp tục leo để nâng tổng thành tích.

Việc chinh phục 111.285 bậc thang trên máy StairMaster tương đương leo tháp CN Tower 62 lần liên tiếp trong một ngày - một thử thách thể lực gần như không tưởng.

CN Tower (tháp truyền hình và quan sát cao 553 mét tại Toronto, biểu tượng của Canada) có 1.776 bậc thang, thường được chọn làm thử thách leo bộ gây quỹ từ thiện.

"Đến những phút cuối tôi chỉ nghĩ: vẫn còn thời gian, và tôi không thể phụ lòng đám đông này", Jaffer chia sẻ với CTV News sau khi lập kỷ lục. "Chính họ đã tiếp thêm động lực để tôi bước tiếp".

Điều đặc biệt là Jaffer thực hiện thử thách này sau khi bị rách gân gót chân (Achilles) năm ngoái - chấn thương vốn khiến nhiều VĐV phải nghỉ dài hạn.

Jaffer xem việc thực hiện thử thách cách vừa trở lại tập luyện thể thao, vừa hướng đến cộng đồng. Toàn bộ sự kiện được tổ chức nhằm gây quỹ cho Boys and Girls Club of Ottawa (BGC), nơi Jaffer từng là thành viên. Tính đến ngày 3/9, anh đã gây quỹ được 5.000 USD.

"Cứ mỗi 365 USD quyên góp là thêm một tuần cung cấp bữa ăn cho thanh thiếu niên", Jaffer viết trên Instagram. Anh cũng cam kết tặng sách The Power of Movement cho những ai ủng hộ từ 36,5 USD trở lên.

Adam Joiner, Tổng giám đốc BGC Ottawa, khẳng định: "Những gì Helkat đang làm chính là tinh thần của BGC. Quan trọng hơn, anh ấy từng là thành viên của chúng tôi, và giờ quay lại để cống hiến cho cộng đồng".

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)