HLV Thái Lan mừng vì tránh Việt Nam, Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup

HLV Anthony Hudson thừa nhận Thái Lan rơi vào bảng đấu dễ hơn, khi không chung bảng với Việt Nam và Indonesia tại ASEAN Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm tại Jakarta ngày 15/1, Thái Lan nằm ở bảng B với Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Bảng A có đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia, Timor Leste hoặc Brunei.

HLV Anthony Hudson thay Masatada Ishii dẫn dắt tuyển Thái Lan từ tháng 10/2025. Ảnh: FAT

Phát biểu với truyền thông Thái Lan ngày 16/1, HLV Anthony Hudson thừa nhận ông cảm thấy nhẹ nhõm khi "Voi chiến" tránh được hai đối thủ hàng đầu khu vực ngay từ vòng bảng.

"Nếu nhìn sang bảng còn lại, có Indonesia và Việt Nam", ông nói. "Thực tế bảng nào cũng khó. Ở bảng của chúng tôi, mọi trận đều sẽ phức tạp và đầy thách thức, nhưng nếu được lựa chọn, đây là bảng đấu chúng tôi mong muốn".

Dù vậy, nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh Thái Lan không được phép chủ quan. Theo ông, các đội bóng ở bảng B đều có khả năng tạo ra khó khăn nếu Thái Lan không chuẩn bị kỹ lưỡng. "Chúng tôi hài lòng với cách các đội được sắp xếp. Sẽ không có trận đấu dễ dàng nào, tất cả đều rất cạnh tranh. Nhưng chúng tôi vui với kết quả bốc thăm này", Hudson cho biết.

Trong khi đó, HLV Carles Cuadrat của tuyển Philippines đánh giá giải đấu năm nay là bài kiểm tra giàu thách thức nhưng cũng đầy hứng khởi cho đội bóng của ông. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng không có đối thủ nào dễ chơi, song Philippines bước vào giải với tinh thần lạc quan.

"Chúng tôi biết đây sẽ là một thử thách rất thú vị", Cuadrat cho biết. "Mọi đội bóng đều có thể gây khó khăn. Tuy nhiên, Philippines tin tưởng vào cơ hội của mình và rất háo hức với giải đấu. Thái Lan luôn góp mặt ở những vòng đấu cuối, và chúng tôi từng gặp họ ở bán kết giải trước, vì vậy đó chắc chắn sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi".

HLV Koji Gyotoku trong họp báo trước trận đấu Việt Nam - Campuchia tại sân Gò Đậu, Bình Dương ngày 19/3/2025. Ảnh: Đức Đồng

Tại bảng A, HLV Koji Gyotoku của tuyển Campuchia thừa nhận việc phải đối đầu Việt Nam và Indonesia khiến nhiệm vụ vượt qua vòng bảng trở nên vô cùng khó khăn. Tuy vậy, ông khẳng định Campuchia vẫn đặt mục tiêu tiến sâu và sẽ nỗ lực tối đa trong từng trận đấu.

"Việt Nam và Indonesia đều là những đội tuyển rất mạnh", Gyotoku chia sẻ. "Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng đi tiếp, vì vậy toàn đội phải thi đấu với tinh thần cao nhất. Điều này không dễ, nhưng đây là cơ hội của chúng tôi. Ở những trận được chơi trên sân nhà, Campuchia phải thắng. Ngay cả khi gặp Việt Nam hay Indonesia, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hướng tới chiến thắng".

Tương tự, HLV Gavin Lee của tuyển Singapore cho rằng lễ bốc thăm đã mang đến những cặp đấu hấp dẫn, đúng với kỳ vọng về một giải đấu khắc nghiệt. Theo ông, đây cũng là cơ hội tốt để Singapore rèn giũa bản lĩnh, hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

"Sẽ có nhiều trận đấu rất hấp dẫn", nhà cầm quân người Singapore bày tỏ. "Chúng tôi đã xác định ngay từ đầu rằng sẽ không có bảng đấu dễ dàng nào. Thực tế, Singapore đón nhận thử thách này với sự hào hứng. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu chúng tôi muốn bị đẩy vào những tình huống khó khăn, muốn được kiểm tra năng lực, và kết quả bốc thăm lần này đã mang lại đúng điều đó".

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, ngay sau World Cup. Thể thức kỳ này vẫn giống những kỳ gần đây. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Vòng bảng, mỗi đội chơi hai trận sân nhà, hai sân khách, xen kẽ nhau từ 24/7 đến 8/8. Bán kết và chung kết diễn ra hai lượt đi và về từ 15/8 đến 26/8.

Trong 15 kỳ trước, Thái Lan đứng đầu với bảy lần vô địch. Xếp sau là Singapore (4), Việt Nam (3) và Malaysia (1). Việt Nam là đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan tổng tỷ số 5-3 ở hai lượt chung kết vào tháng 1/2025.

Đây là lần thứ ba giải diễn ra vào mùa hè, sau kỳ 1996 và 1998. Điều này dự kiến giúp các đội có lực lượng tốt hơn, dù giải vẫn không thuộc lịch FIFA. Bởi tháng 7 và tháng 8 thuộc giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải CLB ở khu vực.

Hồng Duy (theo Bola, AFF)