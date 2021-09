HLV Thái Lan chờ để chúc mừng futsal Việt Nam

LithuaniaHLV Thái Lan Rakphol Sainetngam đợi ở cửa sân Zalgiris, bắt tay chúc mừng đội tuyển Việt Nam vượt qua bảng D futsal World Cup tối 19/9.

HLV Thái Lan chúc mừng từng tuyển thủ futsal Việt Nam

Ngay sau khi Việt Nam hoà Czech 1-1 để giành suất vào vòng 1/8, Rakphol và cộng sự đứng chờ trên đường thầy trò Phạm Minh Giang ra về. Họ vui mừng bắt tay từng thành viên Việt Nam đi qua. Khi đó, Thái Lan đang chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định tranh vé đi tiếp ở bảng C với Quần đảo Solomon.

Chung cuộc Thái Lan thắng 9-4, theo chân Việt Nam đi tiếp với suất dành cho bốn đội thứ ba có thành tích cao. Thái Lan và Việt Nam cùng được bốn điểm, nhưng thầy trò Rakphol đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trên lý thuyết, việc Thái Lan đi tiếp không phải điều thuận lợi cho Việt Nam. Thầy trò Minh Giang đứng thứ ba bảng D, nên sẽ gặp đội đứng đầu bảng A hoặc B, tức Kazakhstan hoặc Nga, ở vòng 1/8. Còn Thái Lan đi tiếp với vị trí thứ ba bảng C. Trong các đội thứ ba, mới có Việt Nam và Thái Lan đảm bảo suất vào vòng 1/8. Theo cách phân cặp đấu các đội thứ ba, chỉ có sáu trường hợp hai đội thứ ba bảng C và D cùng đi tiếp. Và trong cả sáu trường hợp đó, đội thứ ba bảng C sẽ gặp đội đầu bảng A, tức là Thái Lan gặp Kazakhstan. Còn đội thứ ba bảng D gặp đội đầu bảng B, tức Việt Nam gặp Nga.

Bảng xếp cặp các khả năng có thể xảy ra để bốn đội đứng thứ ba gặp bốn đội đầu bảng A, B, C, D ở vòng 1/8.

Theo bảng thứ bậc của trang futsalworldranking.com, Kazakhstan đang đứng thứ bảy thế giới, còn Nga đứng thứ tư. Tại World Cup 2016, Nga về nhì, còn Kazakhstan bị loại ở vòng 1/8 như Việt Nam. Ở trận tranh giải ba futsal châu Âu 2018, Nga cũng thắng Kazakhstan 1-0.

Nhưng Nga và Kazakhstan vẫn được đánh giá trội hơn Việt Nam khi đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang chỉ đứng thứ 39 thế giới. Tại vòng 1/8 World Cup 2016, Việt Nam cũng thua Nga 0-7 và bị loại.

Trận tái đấu giữa Việt Nam và Nga diễn ra tại thành phố Vilnius lúc 21h30 thứ Tư ngày 22/9. Còn Thái Lan gặp Kazakhstan sau đó một ngày.

Xuân Bình