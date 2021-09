Việt Nam gặp Nga ở vòng 1/8 futsal World Cup

LithuaniaDo Thái Lan đại thắng ở lượt cuối tối 19/9, Việt Nam tụt xuống thứ hai trong nhóm các đội xếp thứ ba và đối đầu Nga ở vòng 1/8 futsal World Cup 2021.

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng ở hoà Czech 1-1, giành vé đi tiếp tại futsal World Cup 2021. Ảnh: VFF

Theo phân nhánh của FIFA, đội đứng thứ ba ở các bảng A/C/D nếu giành vé đi tiếp sẽ gặp nhất bảng B là Nga. Trường hợp thứ hai là đội xếp thứ ba ở các bảng C/D/E nếu đi tiếp sẽ đối đầu với đội nhất bảng A là Kazakhstan.

Hai tiếng sau trận đấu của Việt Nam, Thái Lan đánh bại Đảo Solomon 9-4. Đội bóng xứ chùa Vàng, nhờ đó, đạt bốn điểm ở bảng C và cũng vào vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Họ thậm chí xếp trên Việt Nam nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với -7). Do đó, Thái Lan gặp Kazakhstan ở vòng 1/8, còn đối thủ của Việt Nam là Nga.

Nga từng sáu lần dự futsal World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí á quân năm 2016, sau khi thua Argentina 4-5 trong trận chung kết. Ở giải này, chính Nga vượt qua Việt Nam ở vòng 1/8, với tỷ số 7-0.

Trận đấu giữa Việt Nam và Nga sẽ diễn ra vào 22h30 ngày 22/9 (giờ Hà Nội).

CH Séc 1-1 Việt Nam

Nghĩa Phú