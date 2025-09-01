HLV Ten Hag bị sa thải

Bayer Leverkusen sa thải Erik ten Hag chỉ sau ba trận chính thức, khiến ông trở thành cựu HLV Man Utd thứ ba mất việc trong một tuần.

Theo Bild và Sky Sports, quyết định được ban lãnh đạo Leverkusen đưa ra hôm 31/8 và họ thông báo cho Ten Hag sáng 1/9. Ông mới chính thức ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2027 từ hôm 1/7, nhưng phải ra đi chỉ sau hai tháng. Đây là cuộc chia tay nhanh nhất lịch sử giới cầm quân Bundesliga.

HLV Erik ten Hag trong trận Leverkusen gặp Hoffenheim trên sân Bay Arena, thành phố Leverkusen, Đức, vòng một Bundesliga ngày 23/8/2025. Ảnh: Reuters

Khởi đầu của Ten Hag tại BayArena bị xem là thảm họa, dù đội nhà thắng đối thủ hạng dưới Sonnenhof Grossaspach 4-0 ở vòng một Cup Đức. Leverkusen chỉ kiếm một điểm sau hai vòng đầu Bundesliga, với trận thua Hoffeinheim 1-2 và hòa Bremen 3-3.

Truyền thông Đức cho rằng sai lầm chiến thuật, khả năng truyền cảm hứng kém và sự hoài nghi từ lãnh đạo khiến chiếc ghế của HLV người Hà Lan lung lay ngay từ đầu. Họ cũng không loại trừ khả năng Ten Hag và ban lãnh đạo mâu thuẫn ngoài vấn đề chuyên môn. Một nguồn tin của Kicker cho rằng: "CLB không hề đưa ra thông điệp ủng hộ ông, ngay cả khi tình hình trở nên căng thẳng".

Không khí tại Leverkusen những ngày qua càng thêm u ám. Giám đốc thể thao Simon Rolfes từ chối lên tiếng bảo vệ Ten Hag trước và sau trận hòa Bremen. Đội trưởng Robert Andrich cho biết tình hình khiến anh nhớ đến biến cố cách đây ba năm, khi Gerardo Seoane bị sa thải sau tám trận đầu mùa vì thành tích bết bát.

Tạm dẫn dắt Leverkusen sẽ là Rogier Meijer, trợ lý do chính Ten Hag đưa về từ CLB Hà Lan Nijmegen. Ông sẽ chịu trách nhiệm buổi tập đầu tiên ngay trong ngày 1/9, trước khi CLB tìm giải pháp lâu dài.

Thất bại của Ten Hag tại Leverkusen nối dài chuỗi ngày buồn của các cựu HLV Man Utd. Chỉ vài ngày qua, Jose Mourinho bị Fenerbahce chấm dứt hợp đồng sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lỡ suất dự Champions League, còn Ole Gunnar Solskjaer mất việc ở Besiktas vì thất bại tại vòng play-off Conference League.

Điểm chung giữa ba nhà cầm quân này là không ai trụ lại được đến hai năm ở CLB gần nhất. Mourinho ra đi sau 15 tháng làm việc. Solskjaer chỉ gắn bó 7 tháng. Còn Ten Hag thậm chí bị sa thải chỉ sau ba trận chính thức.

Ten Hag từng được kỳ vọng hồi sinh Leverkusen sau mùa giải 2024-2025 về nhì Bundesliga. Ông mang theo triết lý kiểm soát bóng từ thời còn ở Ajax và Man Utd. Tuy nhiên, Leverkusen sau mùa hè mất nhiều trụ cột như Jeremie Frimpong, Jonathan Tah, Granit Xhaka và đặc biệt là Florian Wirtz, không còn là chính họ.

Xuân Bình