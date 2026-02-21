HLV Slot: 'Tôi không tệ vì từng vô địch Ngoại hạng Anh như Klopp'

AnhHLV Arne Slot đáp trả, sau khi bị cựu tiền đạo Wayne Rooney chê thiếu cái uy cần thiết để giữ ổn định cho Liverpool thời hậu Jurgen Klopp.

"Việc so sánh là quyền của mọi người, nhưng liệu điều đó có công bằng?", Slot nói hôm 20/2 trong buổi họp báo trước trận gặp Nottingham Forest ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. "Chúng tôi đều khác nhau. Điểm chung duy nhất giữa tôi và Klopp là cả hai đều vô địch quốc gia, và như vậy cũng đâu tệ".

Trên chương trình The Overlap Fan Debate của đài Sky Sports trước đó một ngày, Rooney nhận định Slot không có sức hút và cá tính như Jurgen Klopp - HLV từng cùng Liverpool giành Ngoại hạng Anh, Champions League, Cup FA và Cup Liên đoàn. Cựu tiền đạo người Anh thậm chí cho rằng Slot có thể bị sa thải nếu không giúp Liverpool giành vé dự Champions League mùa tới.

"Tôi nghĩ một HLV càng thắng nhiều thì càng có khí chất, đó là điều hiển nhiên", Slot nói thêm. "Có thể mùa trước tôi có nhiều khí chất hơn mùa này. Nhưng Jurgen chắc chắn có điều đó. Còn tôi tin rằng, một HLV chiến thắng tự khắc sẽ có hào quang".

HLV Arne Slot vui mừng sau trận Liverpool thắng Brighton 3-0 ở vòng bốn Cup FA trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 14/2/2026. Ảnh: Reuters

Slot thừa nhận áp lực dành cho HLV ngày càng lớn trong kỷ nguyên truyền thông. Ông nói: "Chỉ cần thua một, hai trận là mọi thứ bị nói đến rất nhiều. Công việc này giờ khó hơn trước vì sự chú ý từ truyền thông. Hôm qua tôi phải làm việc này, hôm nay lại việc khác. Duy trì vị trí trong 8-10 năm như Klopp hay Pep Guardiola làm được mới là thành tựu lớn".

Khi được hỏi liệu HLV còn là nhân vật quan trọng nhất tại CLB, nhà cầm quân người Hà Lan tỏ ra thực tế: "Tôi không bận tâm ai quan trọng nhất. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình. Tôi vui vì chỉ làm HLV trưởng. Nếu còn phải đàm phán hợp đồng, làm việc với người đại diện, tôi không hiểu sao một người có thể làm hết mọi thứ".

HLV 47 tuổi cũng nhìn nhận những thất bại mùa này phần lớn đến theo cách khó nuốt trôi. Liverpool từng thua 0-3 trước Nottingham Forest ngay tại Anfield hồi tháng 11/2025, cùng nhiều trận mất điểm ở những phút bù giờ.

"Có những trận chúng tôi xứng đáng nhiều hơn thế. Đôi khi không gặp may, đôi khi không được hưởng thành quả tương xứng. Rất hiếm trận mà chúng tôi có thể nói thất bại là hoàn toàn chấp nhận được", Slot chia sẻ.

Liverpool đang đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh với 42 điểm, kém Chelsea hai điểm và Man Utd ba điểm. Thầy trò Slot cũng vào vòng 1/8 Champions League và sẽ gặp Wolves ở vòng năm Cup FA ngày 6/3.

Hồng Duy (theo Daily Mail)