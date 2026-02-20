Rooney: 'Arne Slot thiếu khí chất để dẫn dắt Liverpool'

Theo danh thủ Man Utd Wayne Rooney, HLV Arne Slot thiếu cái uy cần thiết để giữ ổn định cho Liverpool thời hậu Jurgen Klopp dù đã vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu làm việc.

"Tôi đã gặp Slot vài lần, nhưng tôi đơn giản không nghĩ rằng ông ấy có được cái uy cần thiết cho Liverpool, có lẽ vì đội bóng vừa khép lại kỷ nguyên của Klopp", Rooney nói hôm 19/2 trên chương trình The Overlap Fan Debate của đài Sky Sports. "Không dễ cho bất kỳ ai khi phải tiếp nối di sản đó, nhưng cá nhân tôi không thấy được khí chất toát ra từ Slot".

HLV Slot buồn sau trận Liverpool thua PSV 1-4 trên sân nhà Anfield ở lượt 5 vòng bảng Champions League ngày 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Vị thế của Slot tại Liverpool hiện được truyền thông Anh khắc họa là đang lung lay khi đội đứng thứ sáu, kém đầu bảng Arsenal tới 16 điểm. Giới thạo tin còn dự báo thị trường HLV đang có sẵn nhiều lựa chọn đẳng cấp, nếu ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield muốn tìm giải pháp thay thế. Trong số này, Xabi Alonso - người khoác áo Liverpool từ 2004 đến 2009 và từng được CLB đưa vào danh sách ứng viên sau khi Klopp rời đi - đang tự do sau khi rời Real Madrid.

"Tôi đã nói chuyện với nhiều HLV và tôi biết đôi khi mọi thứ rất khắc nghiệt. Nhưng nếu Slot không đưa Liverpool vào được top 5 Ngoại hạng Anh, chắc chắn ông ấy sẽ phải ra đi", Rooney nói tiếp. "Thật điên rồ vì giờ đây chúng ta lại nói rằng Slot cứ như thể vẫn còn đang trong giai đoạn thử thách để giữ ghế, dù mới mùa trước ông ấy từng vô địch Ngoại hạng Anh".

Rooney cũng chỉ ra những điểm yếu khiến Liverpool sa sút mùa này. Cựu tiền đạo từng ghi 183 bàn cho Man Utd cho rằng việc mất đi hàng loạt nhân sự chủ chốt đã gây tổn hại nghiêm trọng cho nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

"Nếu nhìn vào Liverpool từ mùa trước đến nay, Mohamed Salah và Virgil van Dijk đã không còn ở phong độ đỉnh cao", danh thủ 40 tuổi phân tích. "Ngoài ra, Trent Alexander-Arnold rời đi, Andy Robertson không thi đấu nhiều, Luis Diaz sang Bayern và cả sự ra đi của Diogo Jota nữa. Ngay cả Darwin Nunez, dù không quá xuất sắc, ít ra vẫn có thể mang đến điều gì đó khác biệt nếu ở lại. Liverpool đã mất quá nhiều cầu thủ, vì vậy, đây giống như giai đoạn tái thiết đối với họ".

Rooney bảo vệ quan điểm rằng Van Dijk và Salah đã chậm hơn một chút so với mùa trước. Nhưng cựu HLV Derby County và Birmingham City không cho rằng hai trụ cột này là tội đồ khi Liverpool bất ổn.

"Chúng ta không thể phủ nhận đẳng cấp của Van Dijk và Salah. Với tôi, Salah là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Còn Van Dijk có thể chưa phải là người giỏi nhất mọi thời, nhưng xét ở thế hệ hiện tại, cậu ấy chắc chắn là trung vệ số một. Vì vậy, chúng ta không thể đổ lỗi cho hai cầu thủ này về sự sa sút của Liverpool", Rooney kết luận.

Hà Phương tổng hợp