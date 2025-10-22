HLV Park Hang-seo, Shin Tae-yong được tiến cử dẫn dắt Thái Lan

Thái LanNhững HLV đang tự do, hiểu biết bóng đá Đông Nam Á được truyền thông Thái Lan tiến cử cho đội tuyển quốc gia sau khi LĐBĐ nước này (FAT) sa thải HLV Masatada Ishii.

Tờ Thairath nhắc đến hai HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo, Shin Tae-yong, và Anthony Hudson - HLV người Anh đang làm Giám đốc Kỹ thuật FAT. Cả ba có điểm chung là chưa dẫn dắt đội nào, có kinh nghiệm về bóng đá Đông Nam Á và hiểu biết về bóng đá Thái Lan.

Hudson, sinh năm 1981, từng là cầu thủ của West Ham United, Luton Town. Ông có kinh nghiệm làm HLV trưởng tuyển Bahrain (2013-2014), New Zealand (2014-2017) và rồi làm HLV tạm quyền tuyển Mỹ năm 2023.

HLV Park Hang-seo mừng chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở King's Cup 2019 tại sân Chang, Thái Lan ngày 5/6/2019 . Ảnh: Đức Đồng

Các ông Park và Shin đã chứng minh được năng lực khi dẫn dắt tuyển Việt Nam và Indonesia. Cả hai cũng đang được truyền thông Indonesia xem là ứng viên sáng giá dẫn dắt ĐTQG nước này sau khi chia tay Patrick Kluivert.

Dưới thời Park, Việt Nam là á quân U23 châu Á, đứng thứ tư ASIAD, vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2018, giành hai HC vàng SEA Games 2019 và 2021, và lần đầu vào vòng loại ba World Cup 2022 - khu vực châu Á. "HLV Park thất nghiệp từ tháng 1/2023", bài viết trên Thairath có đoạn. "Ông được đánh giá rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á ở cả cấp độ trẻ lẫn ĐTQG".

Ngoài Indonesia và Thái Lan, ông Park cũng được đồn đoán dẫn dắt Ấn Độ, Campuchia, Singapore, Malaysia... Nhưng chưa công việc nào trở thành hiện thực. Hiện, ông làm Phó chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc phụ trách ĐTQG, đồng thời, làm chủ tịch danh dự CLB hạng Nhất Bắc Ninh và mở Học viện bóng đá cho trẻ em tại Việt Nam.

HLV Shin từng dẫn dắt Hàn Quốc dự World Cup 2018. Ông đến Indonesia từ cuối năm 2019 và được xem là người xây dựng nền móng cho các ĐTQG nước này. Dưới thời HLV sinh năm 1970, Indonesia đứng thứ tư U23 châu Á 2024, lần đầu tham dự và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, lần đầu vào vòng loại ba World Cup 2026. Tuy nhiên, ông bị sa thải vào tháng 1/2025.

Đến đầu tháng 8, đương kim vô địch K-League 1 Ulsan Hyundai bổ nhiệm HLV Shin với mong muốn thoát khỏi cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, thành tích kém và mâu thuẫn với cầu thủ khiến đôi bên chia tay chỉ sau 65 ngày.

HLV Shin Tae-yong cùng đội tuyển Indonesia có mặt tại sân Nội Bài ngày 13/12/2024, hai ngày trước trận gặp Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Tờ báo Thái Lan còn nhắc đến hai ứng viên nội địa là HLV Sasom Pobprasert của CLB PT Prachuap và Totchtawan Sripan (Bangkok United). "Người hâm mộ Thái Lan yêu thích và muốn một trong hai ông dẫn dắt ĐTQG, nhưng việc này rất khó khi công việc tại CLB vẫn đang tốt đẹp", Thairath đánh giá.

Ghế HLV trưởng Thái Lan hiện bỏ trống sau khi FAT thông báo sa thải HLV Ishii chiều nay. Đây là quyết định gây bất ngờ khi nhà cầm quân Nhật Bản vừa cùng đội thắng Đài Loan 2-0 và 6-1 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong tuyên bố chính thức, FAT cho rằng "phong cách quản lý và lối chơi của ĐTQG dưới thời Ishii không phù hợp với định hướng", và "thành tích chung của đội cũng không tốt".

Trung Thu