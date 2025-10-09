HLV Shin Tae-yong mất việc sau 65 ngày

Hàn QuốcĐương kim vô địch K-League 1 Ulsan Hyundai chấm dứt hợp đồng với HLV Shin Tae-yong, sau màn trình diễn kém thuyết phục.

HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Ulsan Hyundai từ đầu tháng 8 với hy vọng cải thiện thành tích. Tuy nhiên, đội chỉ thắng một, hòa ba và thua bốn ở giải VĐQG Hàn Quốc K-League 1. Sau 32 vòng đấu, Ulsan đứng thứ 10 trong 12 đội và phải đá play-off trụ hạng.

"Do thành tích kém cỏi, CLB và HLV Shin đã chấm dứt hợp tác", thông cáo của Ulsan Hyundai ngày 9/10 có đoạn. "Bắt đầu từ vòng 33 K-League, giám đốc đào tạo trẻ Noh Sang-rae sẽ làm HLV tạm quyền".

HLV Shin Tae-yong chỉ đạo trong trận Ulsan Hyundai thua FC Seoul 2-3 ở K-League 1 2025 trên sân Seoul World Cup, Hàn Quốc vào ngày 24/8/2025. Ảnh: Sports Chosun

HLV sinh năm 1970 cho biết đây là quyết định đột ngột. "Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác là làm theo", Shin nói với báo Hàn Quốc Osen. "Tôi bất ngờ được bổ nhiệm đến Ulsan và đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn".

Ngoài ông Shin, Giám đốc điều hành Kim Gwang-guk cũng được yêu cầu từ chức để chịu trách nhiệm cho thành tích kém cỏi.

Ulsan Hyundai là nhà vô địch K-League 1 ba mùa giải gần nhất. Nhưng khi HLV Hong Myung-bo chia tay vào tháng 7/2024 để dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc, đội vật lộn tìm người tiếp quản.

Sau đó, Ulsan ký hợp đồng với HLV Kim Pan-gon. Cựu HLV tuyển Malaysia giúp Ulsan vô địch K-League năm 2024, nhưng thi đấu bết bát mùa này. Ông bị sa thải vào ngày 2/8 và ba ngày sau HLV Shin Tae-yong lên nắm quyền, nhưng cũng chỉ trụ được 65 ngày.

Ulsan tuyên bố sẽ vượt qua nguy cơ xuống hạng bằng cách trao đổi và hợp tác với ban huấn luyện tạm quyền. Đồng thời, đội gấp rút tìm người kế nhiệm.

HLV Shin trở lại công tác huấn luyện sau 8 tháng từ khi bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải. Việc dẫn dắt Ulsan Hyundai kết thúc 4.634 ngày Shin vắng bóng ở giải VĐQG Hàn Quốc.

Ở Hàn Quốc, ông Shin được mệnh danh là "cáo trên sân cỏ" từ thời làm cầu thủ. Ông thi đấu 405 trận cho Seongnam FC và giành 6 chức vô địch K-League. Shin còn ghi 102 bàn và có 69 kiến tạo để trở thành cầu thủ đầu tiên tại K-League đạt 60 bàn và 60 kiến tạo vào năm 2003.

Sau khi giải nghệ, ông làm HLV Seongnam FC từ năm 2009 đến 2012. Một năm sau, đội vô địch giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Á - AFC Champions League. Thành tích huấn luyện tại K-League 1 của Shin Tae-yong là 58 thắng, 42 hòa và 53 thua.

Ở cấp đội tuyển, Shin từng dẫn dắt Hàn Quốc dự Olympic Rio 2016, U20 World Cup 2017. Tại World Cup 2018, ông cùng tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng nhưng ghi dấu ấn bằng trận thắng đương kim vô địch Đức 2-0 ở lượt cuối.

Từ năm 2019 đến 2024, Shin sang Indonesia. Giai đoạn đầu, ông đứng dưới cái bóng của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, chính sách nhập tịch cầu thủ lai đã giúp Indonesia lột xác và đạt nhiều thành công, gồm lần đầu vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, lần đầu vào vòng loại ba World Cup 2026 và vào bán kết U23 châu Á 2024.

Hiếu Lương