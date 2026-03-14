HLV nữ Iran: 'Cầu thủ tổn thương khi bị gọi là kẻ phản quốc'

IranHLV Marziyeh Jafari được cho đã thể hiện sự bất bình với truyền thông Iran, sau những phát ngôn làm ảnh hưởng tâm lý cầu thủ sau giải Asian Cup nữ 2026.

Ngày 2/3, các thành viên Iran đã không hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc ở lượt ra quân bảng A Asian Cup nữ 2026. Một số phương tiện truyền thông gọi đó là "đỉnh cao của sự ô nhục". Mohammad Reza Shahbazi, người dẫn chương trình Footnote trên kênh truyền hình nhà nước Iran, thì tuyên bố tuyển nữ nước này nên bị coi là "những kẻ phản quốc thời chiến". Theo luật Iran, tội danh này có thể bị xử tử.

Đến tối 13/3, hãng tin Reuters cho biết LĐBĐ Iran (FFIRI) đã đăng tải lên trang Telegram phát biểu của HLV Marziyeh Jafari, trong đó đề cập đến phát ngôn của Shahbazi. Tuy nhiên, bài đăng sau đó bị xóa.

HLV đội tuyển nữ Iran Marziyeh Jafari chào cờ và hát quốc ca trước trận gặp Philippines ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2026, trên sân Gold Coast ở Australia ngày 8/3/2026. Ảnh: Reuters

HLV Jafari cho rằng các học trò đã bị ảnh hưởng tâm lý ngay trận đầu tiên ở Asian Cup nữ 2026, với bầu không khí nặng nề bao trùm. Quê nhà bị Mỹ và Israel không kích, trong khi các thành viên bị chỉ trích trên truyền thông.

"Nhưng sai lầm lớn hơn là việc những người ở nhà không hiểu được không khí đó và kêu gọi nổi dậy chống lại những người con gái của đất nước này", HLV Jafari nói. "Tôi đã yêu cầu Liên đoàn phải điều tra vụ việc này, vì nó làm cầu thủ tổn thương tâm lý. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả".

Sự việc đã làm gia tăng căng thẳng và áp lực dành cho các thành viên đội tuyển. Trên đất Australia, Iran toàn thua ba trận và dừng bước tại vòng bảng. Đến ngày 9/3, đội về nước, nhưng có 5 cầu thủ xin tị nạn tại Australia và đã được cấp thị thực nhân đạo, gồm đội trưởng Zahra Ghanbari, cùng các cầu thủ Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi và Atefeh Ramezanizadeh

"Nếu không có bầu không khí căng thẳng ấy. Không một cầu thủ nào của đội chọn ở lại Australia", HLV Jafari cho hay. "Họ bị không khí chính trị làm ảnh hưởng. Cảnh sát Australia đã gọi các cầu thủ nhiều lần và gặp riêng từng người để thuyết phục họ ở lại".

Các cầu thủ Iran quá cảnh tại sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia, sau khi rời Australia, vào ngày 11/3/2026. Ảnh: Reuters

Vị HLV trưởng tuyển nữ Iran cho biết đa số các thành viên đều chọn về nước. Một thành viên ban đầu đồng ý ở lại, nhưng đã thay đổi ý kiến và sẽ trở về Iran. HLV Jafari cũng bác bỏ tin đồn Golnoosh Khosravi và Afsaneh Chatrenoor cũng xin tị nạn tại Australia. "Họ đang ở Malaysia cùng đội và chúng tôi sẽ sớm về Iran", bà nói thêm.

Sau trận ra quân, Iran hát quốc ca trở lại từ lượt hai gặp chủ nhà Australia. Tuy nhiên, một số người cho rằng các cầu thủ "bị ép buộc".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các cầu thủ vẫn được chào đón nếu trở về. Người phát ngôn Esmaeil Baghaei kêu gọi cô trò Marziyeh Jafari đừng lo lắng và nói rằng Iran "chờ họ với vòng tay rộng mở".

Văn phòng Tổng công tố Iran cũng ra thông báo cho biết các thành viên còn lại của đội được mời về nước "với sự bình an và tự tin", nhằm trấn an gia đình các cầu thủ trước những tin đồn họ có thể bị trừng phạt.

Trung Thu (theo Reuters)