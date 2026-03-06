Iran hát quốc ca trở lại ở Asian Cup nữ 2026

AustraliaCác cầu thủ Iran đã hát quốc ca và chào cờ trước trận gặp chủ nhà Australia, trái ngược với sự im lặng ở lượt ra quân.

Dưới cơn mưa tầm tã trên sân Gold Coast tại Australia ngày 5/3, khi hệ thống âm thanh vang lên quốc thiều của Iran, các cầu thủ đặt tay phải lên sát thái dương để chào cờ, rồi cất vang tiếng hát bài "Mehr-e Kharavan" (Mặt trời phương Đông). Ở khu kỹ thuật, các thành viên ban huấn luyện cũng vừa hát vừa đặt tay lên ngực trái.

Ba ngày trước cũng tại sân đấu này, các cầu thủ Iran chọn im lặng. Một số nói gì đó với nhau, còn HLV Marziyeh Jafari mỉm cười. Sau đó, đội thua Hàn Quốc 0-3.

Các cầu thủ Iran hát quốc ca và chào cờ trước trận thua Australia 0-4 ở lượt hai bảng A Asian Cup nữ 2026, trên sân Gold Coast ở Australia ngày 5/3/2026. Ảnh: AFP

Ở trận gặp Australia, Iran thua 0-4 và hết cơ hội vươn lên nhì bảng A. Sau hai lượt, Iran chưa giành điểm như Philippines, nhưng xếp cuối do kém hiệu số bàn thắng thua (-7 so với -4). Trong khi đó, Hàn Quốc và Australia chắc chắn đi tiếp với hai trận toàn thắng. Iran buộc phải thắng Philippines ở lượt cuối vào ngày 8/3, để hy vọng đi tiếp với tư cách một trong hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau trận đấu, không thành viên nào của Iran lý giải về quyết định hát quốc ca trở lại. Trong khi đó, Alireza Mohebbi, phóng viên thường trú Đài truyền hình Iran International TV tại Australia, nói với đài ABC của Australia rằng "các cầu thủ bị ép buộc".

Đây không phải lần đầu một đội Iran được chú ý về việc hát quốc ca tại giải lớn. Ở World Cup 2022, Iran cũng không hát quốc ca ở các trận đấu tại giải, khi những cuộc biểu tình leo thang ở trong nước.

Ở họp báo trước cuộc đấu Australia, HLV Jafari cho biết các thành viên trong đội lo lắng cho gia đình do không thể liên lạc vì internet ở Iran bị cắt. "Rõ ràng chúng tôi rất lo lắng cho gia đình, người thân và tất cả người dân, những người hoàn toàn bị cô lập", bà Jafari nói.

Trong khi đó, tiền đạo Sara Didar cố kìm nước mắt khi nói về tình hình ở quê nhà. "Tất cả chúng tôi lo lắng và đau buồn với những gì đang xả ra ở Iran", cô cho hay.

Iran là đại diện duy nhất của khu vực Trung Đông dự Asian Cup nữ 2026, giải đấu diễn ra đến ngày 21/3. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Iran có mặt tại vòng chung kết, nhưng chưa thể đạt mục tiêu ghi bàn sau 5 trận toàn thua.

Trước tình hình ở Trung Đông, LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định sẽ theo dõi sát sao và hỗ trợ tối đa cho đội tuyển nữ Iran. Tiền vệ tuyển Australia Amy Sayer cho biết cô và các đồng đội cảm thông với Iran trong hoàn cảnh hiện tại.

Asian Cup nữ 2026 khởi tranh ngày 1/3 tại Australia với 12 đội tuyển chia làm ba bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Việt Nam ở bảng C, đã thắng Ấn Độ 2-1 ở lượt ra quân bảng C hôm 4/3. Sau đó, thầy trò Mai Đức Chung lần lượt gặp Đài Loan ngày 7/3 và Nhật Bản 10/3.

Trung Thu (theo Al Jazeera)