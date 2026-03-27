Đội tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục Đông Nam Á

Thắng lợi 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu giúp đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi thắng lên 12 trận, cải thiện kỷ lục Đông Nam Á.

Chuỗi thắng kỷ lục của thầy trò Kim Sang-sik bắt đầu từ trận gặp Myanmar với tỷ số 5-0 trên sân Việt Trì ở vòng bảng ASEAN Cup ngày 21/12/2024. Đội gần nhất thoát thua khi gặp Việt Nam là Philippines với kết quả hòa 1-1 tại Manila, cũng ở vòng bảng ASEAN Cup trước đó ít ngày.

Tuấn Hải mừng bàn mở tỷ số cho Việt Nam trong trận thắng Bangladesh 3-0 trên sân Hàng Đẫy, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội tối 26/3/2026. Ảnh: Giang Huy

Sau khi hạ Myanmar, Việt Nam thắng Singapore 2-0 và 3-1 ở hai lượt bán kết. Sau đó, thầy trò Kim đả bại Thái Lan 2-1 và 3-2 trong cặp đấu chung kết. Đội tuyển tiếp tục thắng Campuchia 2-1 trong trận giao hữu, rồi toàn thắng năm trận đã qua tại vòng loại Asian Cup 2027, 5-0 Lào, 3-0 Malaysia, 3-1, 1-0 Nepal và 2-0 Lào. Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trên sân Thiên Trường tối 26/3 nâng mạch thắng của đội lên 12 trận.

Trong chuỗi trận này, đội tuyển ghi 34 bàn, nếu tính cả việc được xử thắng Malaysia 3-0 trên sân Bukit Jalil. Đội chỉ sáu lần để thủng lưới trong giai đoạn này, trung bình 0,5 bàn thua mỗi trận.

Trước đây, chuỗi thắng dài nhất của đội tuyển là 6 trận, trước Afghanistan, Singapore, Ấn Độ, Philippines, Lào và Malaysia năm 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo. Mạch trận này bị chặn lại với kết quả hòa 1-1 trước Singapore ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Chuỗi thắng của HLV Kim hiện tại còn là kỷ lục Đông Nam Á. Thành tích tốt nhất của các đội tuyển còn lại trong khu vực là 9 trận thắng liên tiếp, của Indonesia giai đoạn 1968-1969, Thái Lan 1995-1996 và Singapore 2004-2005. Cũng chỉ có Việt Nam kéo dài mạch thắng trong ba năm dương lịch, từ 2024 đến 2026.

Mạch thắng dài nhất lịch sử Myanmar là 8 trận, thời 1971-1972, Malaysia 6 trận năm 1975 và 1986.

Trận thắng Bangladesh tối 26/3 cũng giúp đội tuyển được thêm 2,38 điểm FIFA, tiếp tục đứng thứ 103 thế giới. Nếu tiếp tục thắng Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3 trên sân Thiên Trường, đội tuyển sẽ nâng mạch thắng lên 13 trận, và khả năng cao sẽ trở lại Top 100 FIFA.

Xuân Bình