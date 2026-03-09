HLV Mai Đức Chung: 'Việt Nam sẽ tự quyết định vé tứ kết Asian Cup 2026'

AustraliaHLV Mai Đức Chung muốn cầu thủ Việt Nam thi đấu một trận sòng phẳng với Nhật Bản để giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026, chứ không muốn phụ thuộc kết quả các trận đấu khác.

*Việt Nam - Nhật Bản: 16h thứ Ba 10/3, giờ Hà Nội.

Sau hai lượt trận, Việt Nam đứng thứ ba bảng C với ba điểm và hiệu số 0. Đội tuyển đang đứng đầu nhóm ba đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Hai đội có vị trí cao nhất trong nhóm này sẽ giành vé vớt vào tứ kết.

Tuy nhiên, chưa có gì đảm bảo cho cơ hội của Việt Nam, nhất là khi phải đương đầu với đối thủ mạnh Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng ngày 10/3. Xét tình hình hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần không thua, hoặc thua với cách biệt một bàn, đồng thời hy vọng Đài Loan thắng hoặc hòa Ấn Độ. Còn nếu thua Nhật Bản, trong khi Ấn Độ thắng Đài Loan 2-1 hoặc 3-2 trở lên, đội tuyển sẽ bị loại.

HLV Mai Đức Chung và tiền vệ Bích Thùy trong họp báo trước trận Việt Nam - Nhật Bản ở lượt cuối bảng C, VCK Asian Cup nữ 2026, chiều 9/3. Ảnh: Anh Thư

Có nhiều kịch bản có thể xảy ra với Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung chỉ muốn một lựa chọn, đó là tự quyết định cơ hội của bản thân. "Việt Nam không quá quan tâm tới kết quả của các đội khác", ông nói trong cuộc họp báo trưa nay. "Chúng tôi phải nỗ lực hết mình, tự quyết định cơ hội của mình bằng một trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Nhật Bản là đội bóng hàng đầu châu Á và thế giới. Vì vậy, toàn đội phải có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất".

Nhật Bản đã giành vé vào tứ kết, sau khi thắng Đài Loan 2-0 và Ấn Độ 11-0. Nhưng họ cũng chưa chắc chắn nhất bảng, bởi vẫn còn khả năng thua Việt Nam và Đài Loan thắng Ấn Độ. Ông Chung vì thế xác định đối thủ sẽ không nương chân. "Chúng tôi từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc. Do đó, các cầu thủ Việt Nam phải chơi tập trung và nỗ lực hết mình", nhà cầm quân người Hà Nội khẳng định.

Sau trận đấu mất nhiều sức lực với Đài Loan, Việt Nam đã lấy lại trạng thái và gặp Nhật Bản vào lúc 17h dễ chịu hơn. Tiền vệ Bích Thùy cho biết, đội tuyển đã họp rút kinh nghiệm sau trận thua Đài Loan và lên phương án đương đầu Nhật Bản. Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 khẳng định đội đã củng cố lại tinh thần, sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao, nỗ lực đến những phút cuối cùng.

HLV của Nhật Bản, ông Nils Nielsen đánh giá cao khả năng phản công của Việt Nam, nhưng khẳng định sẽ cho cầu thủ chơi chặt chẽ để duy trì mạch trận thắng mà không lỏng chân. "Đây là trận đấu quan trọng vì chúng tôi muốn duy trì đà hưng phấn cho tứ kết", ông Nielsen nói. "Việc đứng đầu bảng cũng sẽ giúp chúng tôi không phải di chuyển nhiều ở tứ kết. Chúng tôi có đội hình đồng đều và các cầu thủ đều có khả năng thích ứng mọi đối thủ mà không làm giảm chất lượng."

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển tranh tài, chia ba bảng, hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội thứ ba bảng có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Bốn đội vào bán kết sẽ có vé chính thức dự World Cup. Bốn đội thua ở tứ kết chia cặp thi đấu play-off để tranh hai vé tiếp theo. Sau đó, hai đội thua tiếp tục dự play-off liên lục địa, cùng đại diện châu Phi, Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ (2), châu Đại Dương và châu Âu (1). Các đội sẽ tranh ba suất cuối cùng dự World Cup vào tháng 2/2027.

Kịch bản nào để Việt Nam vào tứ kết? - Hòa Nhật Bản: Chắc chắn đi tiếp, ít nhất là với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt. - Thua Nhật Bản: Việt Nam phải chờ kết quả trận Ấn Độ - Đài Loan. Nếu Ấn Độ thắng, ba đội có cùng ba điểm và phải xét đến hiệu số đối đầu. Ở hai trận trước, Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 nhưng thua Đài Loan 0-1. Nếu Đài Loan thắng hoặc hòa hoặc thua Ấn Độ cách biệt hai bàn, Việt Nam chắc chắn đứng thứ ba. Muốn vào tứ kết, đội tuyển phải có hiệu số tốt hơn đội đứng thứ ba ở bảng A và B. - Thắng Nhật Bản: Việt Nam sẽ đứng đầu nếu Đài Loan không thắng Ấn Độ. Còn nếu Đài Loan thắng, ba đội sẽ tiếp tục xét đến hiệu số đối đầu để xác định đội đầu bảng. Nếu vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ ba, Việt Nam sẽ chạm trán đội nhất bảng A, là Hàn Quốc hoặc Australia. Cửa thắng rất thấp, nhưng nếu thua, đội tuyển sẽ được vào nhánh đấu dễ thở ở play-off, với các đối thủ có thể là Philippines, Uzbekistan hoặc Bangladesh.

Đức Đồng