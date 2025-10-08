HLV Kim Sang-sik: 'Việt Nam cần tập trung vào Nepal, chứ không phải Malaysia'

TP HCMTrong cuộc họp báo trước trận đấu Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm nay, HLV Kim Sang-sik tuyên bố không quan tâm đến bê bối của bóng đá Malaysia.

*Việt Nam – Nepal: 19h30 thứ Năm 9/10, trên VnExpress.

Việt Nam sẽ gặp Nepal hai trận liên tiếp vào ngày 9/10 (lượt đi, sân Gò Đậu) và 14/10 (lượt về, sân Thống Nhất).

Ở lượt trận thứ hai, diễn ra hồi hôm 10/6 trên sân Bukit Jalil, Việt Nam thua chủ nhà Malaysia 0-4 và mất đầu bảng F. Đây là bất lợi lớn, vì chỉ đội đứng đầu được giành vé vào vòng chung kết diễn ra đầu năm 2027. Tuy nhiên, đang có nhiều biến động lớn khi Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả cho 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu trong trận đấu Việt Nam. Hiện, họ đã bị FIFA cấm thi đấu một năm.

Bóng đá Malaysia sẽ còn nhận nhiều án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) - tổ chức chủ trì giải đấu. Xét theo luật, đội tuyển nước này có thể bị xử thua 0-3, hoặc thậm chí bị loại khỏi giải.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo chiều 8/10 trước trận Việt Nam - Nepal, diễn ra trên sân Gò Đậu, Bình Dương cũ - nay là TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm nay, HLV Kim tỏ ra không mấy quan tâm đến vấn đề nêu trên. "Tôi nghĩ những vấn đề này nên để FIFA làm việc. Dù kết quả cuối cùng thế nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của FIFA. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập trung vào việc giành chiến thắng trước Nepal. Đó mới là vấn đề chính chứ không quan tâm chuyện của Malaysia", ông nói.

Sau hai lượt, Nepal đang cuối bảng khi thua Malaysia 0-2 và Lào 1-2. Họ vì vậy bị đánh giá thấp hơn Việt Nam. HLV Kim không né tránh nhận định này, dù nói rằng đã nghiên cứu Nepal qua băng hình và cảm thấy họ có một tiền đạo nguy hiểm đáng để các học trò phải đề phòng.

Bên cạnh việc gọi lại một số cựu binh, đợt tập trung này HLV Kim triệu tập không ít cầu thủ trẻ. Điều mong mỏi của ông lúc này là sự gắn kết giữa hai lứa cầu thủ để tạo ra một bệ phóng tốt đưa đội tuyển đến chiến thắng. "Tuy nhiên, tôi cũng muốn giữ bí mật về việc có để cầu thủ trẻ ra sân hay không, không thể tiết lộ lúc này", ông cho hay.

HLV người Hàn Quốc cũng tiếc vì sự vắng mặt của Nguyễn Quang Hải vì chấn thương, nhưng tin các đồng đội như Nguyễn Hoàng Đức hay Lê Phạm Thành Long sẽ thi đấu tốt ở vị trí của tiền vệ người Hà Nội.

Cùng tham dự họp báo, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh xem các trận đấu với Nepal là quan trọng và đề nghị toàn đội tập trung. "Không trận đấu nào dễ dàng nhưng chắc chắn tôi sẽ động viên toàn đội để cùng giành chiến thắng", anh nói.

Đức Đồng