Nguyễn Quang Hải không tập trung đội tuyển Việt Nam

TP HCMDo chưa kịp hồi phục chấn thương khớp vai, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể góp mặt trong đợt hội quân tháng 10 của tuyển Việt Nam.

Ngày 3/10, Quang Hải được đưa đi chụp MRI để đánh giá mức độ tổn thương vai phải. Kết quả cho thấy tiền vệ người Hà Nội cần thêm thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo quá trình hồi phục. HLV trưởng Kim Sang Sik đồng ý với chỉ định của bác sĩ và quyết định không triệu tập Quang Hải đợt này.

Ông Kim không triệu tập bổ sung, nên quân số đội tuyển là 23 người – đúng bằng số lượng đăng ký thi đấu theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sau trận thắng Lào 5-0 trong trận ra quân bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại sân Gò Đậu, Bình Dương tối 25/3. Ảnh: Đức Đồng

Trước đó, chấn thương đã khiến Quang Hải vắng mặt trong ba trận đấu quốc tế của CLB Công an Hà Nội tại AFC Champions League Two và giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Hôm nay đội tuyển sẽ hội quân, và đồn trú ở phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ). Thầy trò HLV Kim có năm ngày chuẩn bị trước khi đấu Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận lượt đi diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên SVĐ Gò Đậu, còn lượt về vào 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất.

Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 3 điểm, bằng điểm nhưng hơn Lào hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -4). Malaysia dẫn đầu với 6 điểm.

Malaysia vừa chịu cú sốc lớn, khi bị FIFA phạt nặng vì làm giả hồ sơ, dẫn đến 7 cầu thủ được cho mang dòng máu lai bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng. Họ vì thế đối mặt khả năng bị xử thua 0-3 hai trận đầu vòng loại cuối, sau khi thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0. Hiện, AFC – ban tổ chức vòng loại cuối Asian Cup 2027 – phải chờ quyết định cuối cùng của FIFA, trước khi ra quyết định. Quá trình này có thể kéo dài vài tháng, vì vậy nhiệm vụ của Việt Nam vẫn là tập trung đánh bại Nepal ở hai trận trước mắt.

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Văn Việt (Thể Công Viettel), Trần Trung Kiên (HAGL)

Hậu vệ (7): Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Quang Vinh Pendant (Công an Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND)

Tiền vệ (9): Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Lê Phạm Thành Long (Công an Hà Nội), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel)

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Vé cho hai trận đấu có hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU (tên cũ VinID) theo hai đợt: từ 29/9 đến 5/10 và từ 6/10 đến 7/10, hoặc cho đến khi hết vé. Ngoài ra, BTC cũng mở bán trực tiếp tại quầy vé sân Gò Đậu và sân Thống Nhất từ ngày 4/10.

Đức Đồng