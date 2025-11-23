HLV Frank: 'Ngoài cầu thủ Tottenham, tôi chỉ muốn nói về Messi và Ronaldo'

AnhHLV Thomas Frank phớt lờ những câu hỏi về Eberechi Eze - mục tiêu hụt của Tottenham trong hè 2025, trước trận derby London ở vòng 12 Ngoại hạng Anh.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Arsenal chiêu mộ Eze với 80 triệu USD - bằng số tiền Tottenham từng đề xuất cho Crystal Palace. Tuy nhiên, chủ sân Emirates sẽ thanh toán luôn một lần, thay vì trả trước một nửa như Tottenham. Ngoài ra, "Pháo thủ" sẽ trả thêm phụ phí 10 triệu USD, phụ thuộc vào màn trình diễn của Eze.

Khi được hỏi về việc mua hụt Eze trong buổi họp báo trước trận, Thomas Frank bật cười và nói: "Eze là ai? Cậu ấy là cầu thủ rất giỏi và đang chơi cho Arsenal - đội mà chúng tôi muốn đánh bại vào Chủ nhật".

Nhà cầm quân người Đan Mạch tiếp tục né tránh khi được hỏi sâu hơn về thương vụ hụt, khẳng định không muốn nói về những người không thuộc Tottenham. "Tôi chỉ nói về các cầu thủ đang có ở đây. Ngoài họ ra, tôi chỉ bàn thêm về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo".

HLV Thomas Frank chỉ đạo trong trận Tottenham thua Chelsea 0-1 trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: Reuters

Frank tiếp tục bông đùa khi nhắc tới hai trò cũ đang khoác áo Arsenal là David Raya và Christian Norgaard. Bộ đôi này từng cùng Frank giúp Brentford thắng Arsenal 2-0 vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022. "Hai người đó là kẻ phản bội, chuyển tới sai CLB mất rồi", Frank cười và nói.

Về chuyên môn, HLV 52 tuổi thừa nhận derby Bắc London luôn là trận đấu không thể kiểm soát. "Cả tôi và Mikel Arteta đều thích kiểm soát trận đấu, nhưng tôi nghĩ trận này sẽ rất hỗn loạn, điên cuồng và cực kỳ thú vị với người xem", ông nói. "Đó là trận mà mọi thứ có thể xảy ra. Tính cạnh tranh, bầu không khí và áp lực khiến sân chơi này trở nên cân bằng hơn rất nhiều.".

Theo Frank, Tottenham sẽ chủ động tạo ra hỗn loạn có lợi, thông qua chuyển trạng thái nhanh, pressing tầm cao và tranh chấp bóng hai. "Chúng tôi không bao giờ vào sân để hòa 0-0.", ông nhấn mạnh. "Trận đấu có thể kết thúc 0-0, nhưng Tottenham luôn ra sân để thắng. Luôn luôn là như vậy".

Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 12 bàn từ bóng chết. Tottenham cũng có 5 bàn sau khi bổ nhiệm Andreas Georgson - cộng sự cũ của Frank ở Brentford - làm HLV cố định. Bên kia chiến tuyến là Nicolas Jover, cũng từng làm việc cùng Frank tại Brentford trước khi gia nhập Arsenal.

"Cả hai đều rất tò mò, luôn muốn học hỏi và nghiên cứu về các tình huống cố định", Frank nói. "Một người Thụy Điển, một người Pháp, nên tính khí có chút khác biệt".

Ông cũng cho rằng Ngoại hạng Anh mùa này chú trọng bóng chết hơn mọi năm. "Điều đó hợp lý, vì bóng chết chiếm tới một phần ba số bàn thắng. Nếu đã quan trọng đến vậy, tại sao lại không làm tốt nhất có thể?", ông nói.

Hồng Duy (theo ESPN)