HLV Flick trao cơ hội cho Rashford

AnhMarcus Rashford nhiều khả năng đá chính khi Barca gặp Newcastle, ở vòng bảng Champions League tối 18/9.

Do Lamine Yamal chấn thương, phải nghỉ thi đấu, HLV Hansi Flick có thể kéo Raphinha sang cánh phải. Do đó, khi Barca đá trận ra quân vòng bảng Champions League trên sân St James' Park của Newcastle hôm nay, Rashford nhiều khả năng tiếp tục đá chính bên cánh trái.

Rashford đang chơi cho Barca theo hợp đồng cho mượn một năm từ Man Utd. Tiền đạo 27 tuổi chưa ghi bàn nào, nhưng đang chơi tốt dần. Trong trận thắng Valencia 6-0 ở vòng bốn La Liga hôm 14/9, anh góp một kiến tạo và được Fotmob chấm điểm 7,7.

"Hy vọng Rashford có thể thể hiện ở Anh như những gì diễn ra trước Valencia hôm Chủ Nhật", Flick nói ngày 17/9 tại họp báo trước trận.

Rashford đi bóng trong trận Barca 6-0 Valencia ở vòng bốn La Liga hôm 14/9. Ảnh: NP

Khi còn chơi cho Man Utd, Rashford ghi 9 bàn qua 15 trận gặp Newcastle, đạt tỷ lệ lập công 0,6 bàn mỗi trận. Hiệu suất này cao gần gấp đôi so với tỷ lệ lập công từ đầu sự nghiệp cấp CLB là 0,31. Thành tích đối đầu tốt có thể là điểm tựa tinh thần để Rashford tỏa sáng trong ngày gặp lại.

"Tôi theo dõi Rashford từ khi cậu ấy bắt đầu sự nghiệp ở Man Utd", Flick cho biết. "Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có tốc độ, giỏi một đấu một và dứt điểm. Những tuần đầu tiên của cậu ấy ở đây thực sự tốt".

Newcastle là một trong những đội bóng Anh tiến bộ nhất ba năm qua. Mùa 2022-2023, thầy trò Eddie Howe về thứ tư Ngoại hạng Anh và vào chung kết Cup Liên đoàn. Họ lùi một chút ở mùa tiếp theo, khi về thứ bảy Ngoại hạng Anh, nhưng sớm trở lại khi về thứ năm Ngoại hạng Anh và giành Cup Liên đoàn 2024-2025.

Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Newcastle mất tiền đạo chủ lực Alexander Isak về tay Liverpool. Tuy nhiên, HLV Howe kịp tăng cường đội hình bằng trung vệ Malick Thiaw, tiền vệ Jacob Ramsey, tiền đạo cánh Anthony Elanga, các trung phong Yoane Wissa và Nick Woltemade. Trong trận ra mắt, Woltemade đánh đầu giúp Newcastle hạ Wolves 1-0.

Theo Flick, Newcastle là một đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ cao lớn, xử lý bóng hai tốt và luôn chơi với cường độ cao. "Họ được xây dựng trong nhiều năm qua. Howe và ban huấn luyện đã làm rất tốt", HLV Flick nói thêm.

Barca chưa từng vào chung kết Champions League từ năm 2015. Mùa trước, thầy trò Flick dừng bước ở bán kết khi thua Inter chung cuộc 6-7.

Hè vừa qua, do mới thoát khủng hoảng tài chính, Barca chưa thể mua nhiều cầu thủ chất lượng. Ngoài hợp đồng mượn Rashford, nhà vô địch La Liga chỉ chi hơn 30 triệu USD để mua thủ môn Joan Garcia và tiền đạo cánh Roony Bardghji. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ tự đào tạo ở lò La Masia và một số ngôi sao khác, Barca vẫn tự tin vào khả năng nối dài thành công.

"Chúng tôi muốn trở lại vị thế mùa trước và tiến xa hơn nữa", trung vệ Andreas Christensen nói. "Thật tốt khi có áp lực. Áp lực luôn tồn tại vì chất lượng mà chúng tôi đã thể hiện".

Thanh Quý (theo ESPN)