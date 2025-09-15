Barca thắng như 'set trắng tennis' trước Valencia

Tây Ban NhaTrước Valencia chỉ còn là một đội bóng tầm trung, Barca thắng 6-0 với ba cầu thủ cùng lập cú đúp, qua đó vươn lên nhì bảng La Liga và xếp ngay sau Real Madrid.

Hiệp một trên sân đấu tạm thuộc đội B là Estadi Johan Cruyff, mọi thứ diễn ra không quá bất thường. Barca cầm bóng 74%, dứt điểm 11 lần và một lần làm tung lưới Valencia. Fermin Lopez, cầu thủ từng được Chelsea quan tâm nhưng mong muốn ở lại Barca để khẳng định mình, chứng minh giá trị khi di chuyển khôn ngoan giữa hai tuyến tiền vệ và tiền đạo, rồi đâm xuống khoảng trống giữa các trung vệ Valencia để nhận cú chạm nhạy cảm từ Ferran Torres. Có mặt trong vùng cấm, Fermin bẻ lòng chân phải dứt điểm về góc xa khung thành, đẹp như Thierry Henry màu áo Arsenal thuở trước.

Tỷ số đã có thể khác đi một chút nếu Torres, người từng là sản phẩm của lò Valencia, có duyên hơn trước khung thành Agirrezabala.

Lopez bẻ lòng ghi bàn mở tỷ số cho Barca, trong trận thắng Valnecia ở vòng 4 La Liga ngày 14/9/2025. Ảnh: Reuters

Sang đến hiệp hai, là cơn cuồng nộ từ các học trò Hansi Flick, còn đội bóng hiện được dẫn dắt bởi Carlos Corberan có vẻ "chán" bóng đá theo từng bàn thua phải nhận. Năm bàn liên tiếp trải đều từ các phút 53 và 56, 66 và 76, cùng 86 khép lại màn tra tấn đối thủ với tỷ số của một "set trắng tennis" từ Barca.

Trong bộ ba hàng công Barca đá chính, nếu Torres và tài năng trẻ Thụy Điển Roony Bardghji đều chơi chưa nổi bật, tân binh Marcus Rashford vẫn kịp để lại dấu ấn trước khi được thay ra. Trong bàn nâng tỷ số 2-0 đầu hiệp hai của cầu thủ vào sân thay người là Raphinha, Rashford tạt bóng chéo sân tinh tế, đưa bóng vào khu vực "hành lang lưỡng lự", khiến thủ thành và trung vệ đối thủ cùng nhường nhau quả bóng, mang đến thời cơ cho tiền đạo Brazil lao vào kết thúc.

Fermin hoàn tất cú đúp với một cú sút xa bên ngoài vùng cấm đẹp mắt, lần này bằng chân trái. Nhận bóng giữa hai tuyến đối thủ rồi lập tức xoay người tiến công, dứt điểm từ xa, luôn là điểm mạnh của cầu thủ 22 tuổi.

Đến lượt Raphinha cũng lập cú đúp với cú vô-lê trái phá, trước khi Robert Lewandowski được tung vào sân và cho Torres thấy một số 9 cần phải làm gì. Hai pha lập công liên tiếp để ấn định tỷ số 7-0 của chân sút Ba Lan khép lại ngày thi đấu hoàn hảo, không một vết xước của Barca. Thầy trò Flick bám sát ngay sau đội đầu bảng Real Madrid với hai điểm ít hơn, sẵn sàng cho chuyến hành quân khó khăn đến St James’ Park của Newcastle ở lượt một vòng bảng Champions League ngày 19/9.

Còn với Valencia, phải đến phút 71 đội khách mới có được cú dứt điểm đầu tiên. Họ khép lại trận đấu với đúng hai dứt điểm. Mất năm giây sau tiếng còi mãn cuộc để HLV Corberan hoàn hồn, thôi bất động và rời sân. Nếu không phải mang tên Valencia, có lẽ chẳng ai còn hình dung nổi họ là Valencia, đội bóng từng được Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế IFFHS bình chọn là CLB bóng đá xuất sắc năm 2004.

Các cầu thủ Barca mừng bàn thắng trước Valencia. Ảnh: Reuters

Thực ra, cuộn băng về những ký ức đẹp của Valencia đã dừng lại kể từ mùa 2018-2019, thời điểm đội chủ sân Mestalla đoạt Cup Nhà vua trước Barca của Lionel Messi, cùng hai năm liền giành vé đến vòng bảng Champions League. Những kiến trúc sư đứng sau vinh quang cuối cùng đó đến nay trong lịch sử "Bầy Dơi", ngay sau mùa giải ấy liền bị sa thải, từ HLV trưởng Marcelino, đến Giám đốc thể thao Pablo Longoria và Giám đốc điều hành Mateu Alemany.

Lý do rất đơn giản, về sau được chính Marcelino thuật lại trên báo Anh The Guardian: Tập thể Valencia năm đó quyết vô địch Cup Nhà vua, trong khi ông chủ CLB là Peter Lim không muốn vậy. Vị doanh nhân Singapore này sợ rằng việc dồn sức cho cúp quốc gia sẽ khiến Valencia hụt hơi ở La Liga, dẫn tới mất vé dự cúp châu Âu, mất đi nguồn thu nhập đáng kể. Và dù thầy trò Marcelino chung cuộc vẫn đứng thứ tư ở giải VĐQG, có vé dự Champions League, ông vẫn bị sa thải vì trái lệnh chủ tịch.

Peter Lim trong mắt Marcelino, người đang dẫn dắt Villarreal, là một người không yêu bóng đá và không biết gì về ngành công nghiệp này. Kể từ khi doanh nhân 72 tuổi này mua lấy cổ phần đa số của Valencia từ 2014, đội bóng đến nay trải qua 17 lần thay HLV, với tổng cộng 12 HLV khác nhau từng tiếp quản ghế nóng (HLV Voro tạm quyền trong 6 lần). Trong đó, có thảm họa mang tên Gary Neville, người tại vị bốn tháng.

Khung thành của Valencia trở thành bia tập bắn cho các cầu thủ Barca. Ảnh: Reuters

Từ một đội bóng của những thế hệ Santiago Canizares, Roberto Ayala, Ruben Baraja, Gaizka Mendieta, Pablo Aimar, David Albelda, David Villa, David Silva, Joaquin hay Juan Mata, giờ hàng ngũ Valencia là những cầu thủ ít được công chúng biết đến. Nổi tiếng nhất chỉ có đội trưởng Jose Luis Gaya, nhưng anh cũng đã 30. Những cái tên đắt giá nhất trong đội hình đều trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, là Diego Lopez và Javier Guerra.

Nhiều năm qua, Valencia nợ đầm đìa, bán cầu thủ nhiều hơn mua, thậm chí có kỳ chuyển nhượng họ còn không mang về ai. Hè này, cầu thủ được giá nhất đội, cũng là "cây nhà lá vườn", trung vệ Cristhian Mosquera được bán cho Arsenal với giá hơn 17 triệu USD. Dự án sân Nou Mestalla của CLB khởi công từ 2007, đến nay vẫn "đắp chiếu".

Sáu mùa liên tiếp, Valencia chỉ còn là đội bóng tầm trung của La Liga, vị trí loanh quanh giữa bảng điểm. Với ánh hào quang đã tắt và sức cạnh tranh yếu mòn, không có gì lạ khi Valencia nếm trải thất bại 0-6 trước Barca ở vòng 4 La Liga. Đấy lại là một Barca không phải mạnh nhất, với Lamine Yamal ngồi khán đài vì chấn thương; De Jong, Balde và Gavi cũng vắng mặt với lý do tương tự; trong khi Raphinha, Lewandowski và Olmo cùng dự bị.

Hoàng Thông