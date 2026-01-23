HLV đội tuyển Malaysia: 'Trừ điểm chúng tôi là bất công'

HLV Peter Cklamovski kêu gọi người hâm mộ Malaysia giữ vững niềm tin đội tuyển nước này sẽ được dự VCK Asian Cup 2027 tại Arab Saudi.

Người hâm mộ Malaysia đang lo ngại sẽ bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua các trận ở vòng loại Asian Cup 2027 có 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách. Tuy nhiên, HLV Cklamovski vẫn lạc quan về vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn với Nadi Arena, ông nói: "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Malaysia thực sự bị trừ điểm. Điều này thật bất công. FIFA và AFC đã xác nhận những cầu thủ có liên quan sẽ được phép thi đấu. Nếu không, chính tôi đã loại họ ngay từ đầu. Chính phủ Malaysia khi đó cũng công nhận quyền công dân của họ".

HLV đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski. Ảnh: FAM

HLV người Australia ám chỉ FIFA đã xác nhận 7 cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal "có vẻ đủ tư cách" thi đấu cho Malaysia ở nửa đầu năm 2025. FIFA đều dùng từ "có vẻ" cho 7 trường hợp, bởi khi đó họ chỉ dựa trên những giấy tờ LĐBĐ Malaysia (FAM) cung cấp.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ngày 11/6/2025, khi FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên. Đơn này đặt nghi vấn về tính hợp lệ của các hồ sơ nhập tịch, đặc biệt xoáy vào việc quá trình hoàn tất thủ tục và ra mắt đội tuyển diễn ra trong thời gian rất ngắn.

Sau hơn hai tháng thu thập thông tin, ngày 22 và 28/8/2025, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và 7 cầu thủ. Theo kết luận điều tra, các giấy khai sinh gốc do FIFA thu thập cho thấy ông hoặc bà của những cầu thủ này thực tế sinh ngoài lãnh thổ Malaysia, từ đó vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tối 26/9/2025, FIFA phạt nặng FAM và cấm 7 cầu thủ thi đấu một năm.

"Tôi hy vọng 7 cầu thủ sớm được trở lại thi đấu cho Malaysia, và giúp đội tuyển dự Asian Cup và vô địch châu Á", ông Cklamovski nói thêm. "Malaysia cũng dự kiến đón tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Bergson Da Silva cho trận gặp Việt Nam sắp tới".

Sau hai lần khiếu nại bị FIFA khước từ, FAM đã gửi đơn kiện LĐBĐ thế giới lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Tòa dự kiến sẽ công bố kết quả trước trận cuối vòng loại giữa Việt Nam và Malaysia ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ).

"Chúng tôi sẽ đến Việt Nam để chiến thắng, và giữ vững đỉnh bảng vòng loại", HLV 47 tuổi nói thêm. "Đó là mục tiêu chính của chúng tôi, cũng là thực tế toàn đội đang hướng tới".

HLV Cklamovski sinh năm 1978, khi còn thi đấu là tiền vệ. Ông từng dẫn các CLB Nhật Bản như Shimizu S-Pulse, Montedio Yamagata và Tokyo thời 2020-2024, trước khi làm việc với đội tuyển Malaysia. Đây không phải lần đầu ông lên tiếng về quyết định của FIFA. Tháng 10/2025, ông nói không bận tâm nhiều tới án phạt và Malaysia cũng "không phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào".

Hoàng An (theo Stadium Astro)