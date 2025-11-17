HLV Cklamovski bác tin 'tháo chạy' khỏi Malaysia

MalaysiaHLV Peter Cklamovski ngạc nhiên trước tin đồn ông sẽ từ chức sau khi Malaysia nhận án phạt từ FIFA về vụ làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch.

*Nepal - Malaysia: 20h thứ Ba 18/22, giờ Hà Nội.

Những ngày gần đây, dư luận Malaysia rộ lên thông tin HLV Cklamovski sẽ từ chức sau trận gặp Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra ngày 18/11. Điều này gia tăng thêm hỗn loạn trong bóng đá Malaysia. Theo báo New Straits Times, thông tin này tạo nên "hình ảnh một thuyền trưởng sẵn sàng tháo chạy khỏi con tàu sắp đắm".

Tuy nhiên, ở cuộc họp báo trưa nay tại Kuala Lumpur, HLV Cklamovski khẳng định không bận tâm đến các đồn đoán. "Tôi hơi bất ngờ, nhưng bóng đá là vậy", HLV người Australia nói. "Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là sự chuẩn bị của đội tuyển, sau đó là đảm bảo cầu thủ làm đúng những gì đã tập và giành ba điểm trước Nepal".

HLV Peter Cklamovski tham dự họp báo trước trận gặp Nepal ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 17/11/2025. Ảnh: FAM

LĐBĐ Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng, trong khi 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm tham gia hoạt động bóng đá một năm, kể từ ngày 26/9/2025 vì cáo buộc làm giả hồ sơ. FAM đã kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu thất bại, họ có thể bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam vì sử dụng cầu thủ không đạt chuẩn. Thậm chí, ĐTQG nước này nguy cơ bị cấm tham gia các trận đấu và giải đấu quốc tế trong thời hạn nhất định.

Khi chưa có án phạt chính thức, Malaysia vẫn phải tập trung vào vòng loại cuối Asian Cup 2027. Họ đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối, sau khi thắng Nepal (2-0), Việt Nam (4-0) và Lào (3-0, 5-1).

Kể từ khi FIFA đưa ra án phạt hôm 26/9, HLV Cklamovski chưa từng bàn luận sâu về vấn đề này. Quan điểm của ông là "không tập trung vào những thứ bản thân không thể kiểm soát".

Ở lượt năm ngày mai, Malaysia được dự báo không khó để đánh bại Nepal – nền bóng đá thiếu ổn định với giải vô địch quốc gia gần như không hoạt động gần 3 năm qua vì bất ổn chính trị và xã hội. Hầu hết các tuyển thủ Nepal hiện tại phải sang các nước láng giềng như Maldives, Ấn Độ, Bangladesh để thi đấu. HLV người Australia Matt Ross cũng đã rời đi, để nhà cầm quân bản địa Hari Khadka lên nắm tạm quyền.

Dù vậy, HLV Cklamovski cảnh báo các học trò không được lơ là. "Nepal đã thể hiện quyết tâm cao độ ở trận gần nhất (hòa Bangladesh 2-2). Chúng tôi phải sẵn sàng tiếp đón một đối thủ đang cống hiến hết sức cho đất nước", ông cho hay.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Malaysia trong năm 2025. Trừ trận đấu kín thua Cape Verde 0-3, họ thắng sáu và hòa một. HLV Cklamovski coi cuộc đấu Nepal là cơ hội để khẳng định bản sắc và triết lý mà ĐTQG hướng tới.

Trận đấu ngày mai đáng lẽ diễn ra trên sân của Nepal, nhưng tình hình an ninh chưa ổn định buộc họ phải chuyển sang Malaysia, trên sân Bukit Jalil.

