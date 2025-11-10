HLV tuyển Malaysia có thể từ chức

MalaysiaTương lai của HLV Peter Cklamovski ở Malaysia bị đe dọa, trước nguy cơ mất vé dự Asian Cup 2027 vì án phạt của bảy cầu thủ nhập tịch.

HLV Peter Cklamovski được LĐBĐ Malaysia (FAM) bổ nhiệm từ tháng 1 với mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027. Nhưng trước án phạt của FIFA, báo Malaysia Scoop cho biết khả năng HLV người Australia ra đi rất cao.

"Án phạt của FIFA ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn lẫn hình ảnh cá nhân của ông ấy", Scoop dẫn lời nguồn tin. "Đội tuyển được xây dựng để cạnh tranh tại Asian Cup, nhưng việc mất đi cầu thủ chủ chốt sẽ thay đổi mọi thứ. Chúng tôi hy vọng tình hình sớm ổn định, nhưng nguy cơ bị phạt là rất cao".

Nguồn tin này cũng cho biết Cklamovski được thừa nhận là HLV giỏi, và được hy vọng sẽ không ra đi trong bối cảnh này. Tuy nhiên, nếu FAM tiếp tục bị Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) bác kháng cáo, một hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng sẽ xảy ra, không chỉ với HLV trưởng mà còn là cầu thủ, ban huấn luyện và toàn bộ Liên đoàn.

HLV Peter Cklamovski chỉ đạo trong một buổi tập của đội tuyển Malaysia ở đợt tập trung tháng 10/2025. Ảnh: Malaysia NT

Trước những ồn ào xoay quanh án phạt, HLV Cklamovski vẫn tập trung chuẩn bị cho trận gặp Nepal ở lượt năm bảng F vòng loại cuối, vào ngày 18/11 trên sân Bukit Jalil. Trận đấu ban đầu diễn ra trên sân Nepal, nhưng đội tuyển nước này đề nghị chuyển địa điểm sang Malaysia do tình hình chính trị và an ninh bất ổn trong nước.

Ở họp báo chiều nay, HLV Cklamovski cho biết cả đội đang tập trung vào công việc mà họ có thể kiểm soát, thay vì bị phân tâm bởi những ồn ào và suy đoán bên ngoài. "Với tôi, điều đó thật dễ dàng. Đó là làm tốt công việc mỗi ngày", HLV 47 tuổi cho biết. "Tôi chỉ hy vọng có thể khiến người dân Malaysia tự hào bằng lối chơi đẹp mắt, ghi bàn, giữ sạch lưới, bản sắc bóng đá, kết quả và kết thúc năm 2025 bằng thành tích bất bại".

Nhà cầm quân người Australia lấy cảm hứng từ cách các học trò thể hiện trên sân. Họ kiên trì bất chấp những rủi ro từ án phạt của một nhóm cầu thủ. "Có một nguồn năng lượng đặc biệt trong đội, đó là kỷ luật, tập trung và chuyên nghiệp", ông nói thêm.

Malaysia (áo vàng) thắng Lào 5-1 ở lượt bốn bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalail, Malaysia ngày 15/10/2025. Ảnh: Malaysia NT

Peter Cklamovski, sinh năm 1978, từng làm trợ lý ở đội tuyển Australia giai đoạn 2014-2017, với thành tích vô địch Asian Cup 2015 và dự World Cup 2014. Đội khi ấy được dẫn dắt bởi Ange Postecoglu, từng dẫn dắt Tottenham Hotspur, Celtic, Nottingham Forest. Cklamovski khẳng định chịu ảnh hưởng lớn từ đàn anh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cklamovski, Malaysia trình diễn lối chơi kỷ luật và áp dụng nhiều thông tin hơn trong cả tập luyện và thi đấu. Lối chơi ấy được bổ trợ lớn từ việc nhập tịch bảy cầu thủ mang dòng máu lai chất lượng, là Hector Hevel (gốc Hà Lan), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), Joao Figueireido (Brazil), Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado (Argentina).

Những cầu thủ này giúp Malaysia hạ Nepal 2-0, rồi thắng đậm Việt Nam 4-0 ở hai lượt đầu vòng loại cuối. Tuy nhiên, đến ngày 26/9, cả bảy cầu thủ cùng FAM bị FIFA xử phạt do sử dụng hồ sơ giả mạo. FIFA xác định giấy khai sinh gốc của ông, bà các cầu thủ có nơi sinh nằm ngoài lãnh thổ Malaysia, trái ngược với hồ sơ mà FAM đã gửi. Vì vậy, họ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia theo dạng có huyết thống.

Hiện tại, LĐBĐ Malaysia (FAM) mới bị FIFA phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng. Trong khi đó, bảy cầu thủ bị cấm tham gia hoạt động bóng đá một năm, kể từ ngày 26/9/2025, và mỗi người nộp phạt 5.000 franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên, những án phạt nặng hơn vẫn treo lơ lửng trên đầu FAM nếu tiếp tục bị CAS bác kháng cáo. Khi ấy, họ sẽ bị xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam ở vòng loại cuối, đồng thời ĐTQG nguy cơ bị cấm tham gia các trận đấu và giải đấu quốc tế trong thời hạn nhất định.

Diễn biến vụ FIFA phạt Malaysia theo trình tự thời gian - 19/3/2025: LĐBĐ Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo.

Trung Thu (tổng hợp)