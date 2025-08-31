HLV Amorim gây tranh cãi trước cú đá phạt đền của Fernandes

AnhHLV Ruben Amorim không dám nhìn cú đá 11m quyết định của Bruno Fernandes, trong trận Man Utd thắng Burnley 3-2 ở Ngoại hạng Anh, ngày 30/8.

Phút bù hiệp hai, khi tỷ số là 2-2, trọng tài Sam Barrott thổi phạt đền cho Man Utd sau khi tham khảo ý kiến của VAR Stuart Attwell. HLV Ruben Amorim không tỏ ra vui mừng, mà trở về ghế ngồi trong khu kỹ thuật, gác hai chân lên tường và thở dài. Trợ lý Carlos Fernandes quay sang nhìn ông và có vẻ bất ngờ, trước khi nhổm dậy xem thủ quân Man Utd chuẩn bị sút 11m.

Biểu cảm của Amorim trước khi Bruno Fernandes sút phạt đền ấn định tỷ số 3-2 cho Man Utd trước Burnley trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 30/8/2025. Ảnh: chụp màn hình

Amorim thì không nhìn cú đá phạt đền, mà ngước mắt lên trời, tỏ vẻ chán nản. Bruno Fernandes sút 11m chìm về trái, ấn định thắng lợi 3-2 cho Man Utd. Đây cũng là chiến thắng đầu tay của "Quỷ đỏ" ở mùa giải mới, sau ba trận chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường.

Chiến thắng đến không hề dễ dàng với Man Utd, và Amorim cũng không ăn mừng bàn thắng nào. Chủ nhà mở tỷ số nhờ pha phản lưới của Josh Cullen, rồi liên tục rơi vào thế rượt đuổi khi Burnley hai lần gỡ hòa. Phải nhờ pha kéo áo không cần thiết của Jaidon Anthony trước Amad Diallo, đoàn quân Amorim mới giữ lại ba điểm ở Old Trafford.

Sau trận, Amorim thừa nhận ông chưa bao giờ xem trực tiếp, khi học trò sút phạt đền. "Tôi thích nhìn phản ứng từ các khán giả hơn", ông nói. "Tôi tin Bruno sẽ không đá hỏng hai lần liên tiếp".

Ở vòng hai, Fernandes đã sút phạt đền lên trời, trong trận hòa Fulham 1-1 trên sân Craven Cottage. Anh có tỷ lệ sút phạt đền thành công 90%, vì thế HLV Amorim tự tin học trò sẽ không sút hỏng trước Burnley.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng thái độ của Amorim thể hiện sự lo lắng và thiếu tự tin. "Trong lúc khó khăn, cầu thủ cần nhìn thấy sự bình tĩnh từ HLV. Nhưng Amorim lại quay đi, trông như không dám đối diện khoảnh khắc then chốt", tài khoản @MUnitedTruth bình luận trên X.

@kr11merc phản hồi: "Trông Amorim không có chút tự tin nào, và cũng chẳng có khả năng kiểm soát đội bóng".

@Lixogram thì viết: "Tôi không thích cử chỉ của Amorim. Chưa thấy HLV nào chịu áp lực như vậy suốt trận, luôn đi đi, lại lại. HLV phải biết cách truyền sự tự tin cho học trò. Hãy bình tĩnh, xem mọi diễn biến trận đấu và đừng lảng tránh".

Trong loạt luân lưu trận thua đội hạng Tư Grimsby Town ở vòng hai Cup Liên đoàn Anh, Amorim cũng không xem cả 13 lượt đá của Man Utd. Ông chỉ ngồi trong khu kỹ thuật, chắp tay và cúi mặt xuống đất. Trong trận đó, hai tân binh, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo sút hỏng. Còn lần này, Fernandes thành công.

Khi Mbeumo nâng tỷ số lên 2-1 trước Burnley, Amorim cũng liên tục lắc đầu với vẻ mặt tức giận. Có lẽ không vẫn không hài lòng vì đội nhà thủng lưới trước đó hai phút. Dù vậy, những biểu cảm của Amorim vẫn trở thành trò đùa trên mạng xã hội. Tài khoản throwaway72926320 hâm mộ Arsenal, viết trên Reddit bằng cách giả giọng Amorim: "Chết tiệt, tôi lại phải tiếp tục dẫn dắt đội bóng này rồi".

Hoàng An (theo TalkSport)