Hình hài tuyến đường ven biển Thuận An trước ngày thông xe

Tuyến đường ven biển đi qua phường Thuận An đoạn qua tổ dân phố Thai Dương Thượng Đông và Thai Dương Thượng Tây đã được thảm nhựa.
Dự án tuyến đường ven biển qua TP Huế giai đoạn 1 được khởi công xây dựng vào ngày 26/3/2022. Sau hơn 4 năm thi công, dự kiến tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - Quốc lộ 49B, với chiều dài hơn 7,7 km.
Tuyến đường rộng hơn 20 m gồm 4 làn xe đã được đơn vị công kẻ vạch đường, khu vực qua ngã tư đã cấm biển báo. Tuyến đường uống lượn qua đồng lúa, khu nuôi trồng thủy sản và khu nghĩa trang tổ dân phố Thai Dương Thượng Đông.
Hệ thống đèn chiếu sáng đã được đơn vị công lắp đặt, dải phân cách được trồng hoa. Mặt đường đã được nhà thầu hoàn thành việc thảm nhựa.
Nút giao tuyến đường ven biển với cầu Tam Giang đã được nhà thầu mở rộng, thảm nhựa. Ta luy âm được nhà thầu gia cố bằng đá hộc.
Tuyến đường chưa thông xe kỹ thuật song hàng ngày đã có nhiều phương tiện người dân qua lại.
Anh Nguyễn Công Quý, Tổ trưởng dân phố Thai Dương Thượng Đông, cho biết đường ven biển hoàn thành đã tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi hơn. Người dân địa phương phấn khởi khi dự án cuối cùng cũng về đích.
Điểm nhấn của tuyến đường ven biển là cầu vượt cửa biển Thuận An nối hai làng Thai Dương Thượng và Thai Dượng Hạ hạ giáp của phường Thuận An. Cầu dài 2,36 km với bề rộng 20 m, 4 làn xe, là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung. Hệ thống dây văng hình chữ A ở ngay trung tâm cầu được sơn màu đỏ nổi bật.
Hơn một năm qua, cầu vượt cửa biển Thuận An đã hoàn thành xong các hạng mục song phải lập hàng rào hai đầu cầu, không cho các phương tiện qua lại. Nguyên nhân là do tuyến đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án đường ven biển chưa hoàn thành do vướng mắc mặt bằng.
Cầu vượt cửa biển Thuận An đi qua rừng phi lao phòng hộ ở tổ dân phố Hải Tiến và trạm Biên phòng cửa khẩu Thuận An.
Sơ đồ tuyến đường ven biển qua phường Thuận An. Đồ họa: Hoàng Khánh
Võ Thạnh