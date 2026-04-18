Hình hài tuyến đường ven biển Thuận An trước ngày thông xe

Tuyến đường ven biển đi qua phường Thuận An đoạn qua tổ dân phố Thai Dương Thượng Đông và Thai Dương Thượng Tây đã được thảm nhựa.

Dự án tuyến đường ven biển qua TP Huế giai đoạn 1 được khởi công xây dựng vào ngày 26/3/2022. Sau hơn 4 năm thi công, dự kiến tuyến đường sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - Quốc lộ 49B, với chiều dài hơn 7,7 km.