Hiếu Thứ Hai nhận giải "Nam ca sĩ / Rapper của năm", "Nam ca sĩ / Rapper được yêu thích nhất", "Top 10 ca khúc được yêu thích" Làn Sóng Xanh 2024.

Trong đêm trao giải diễn ra tối 15/1 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM, ca sĩ xúc động khi được xướng danh ba lần, cảm ơn ban tổ chức và khán giả vì ghi nhận sự đóng góp của anh trong làng nhạc.

Hiếu Thứ Hai lập 'hat-trick' tại giải Làn Sóng Xanh 2024 Rapper Hiếu Thứ Hai phát biểu trên sân khấu Làn Sóng Xanh 2024. Video: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài thắng cú đúp với tỷ lệ bình chọn áp đảo 44,2%, anh cùng đồng đội được vinh danh ở hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích với bài Ngáo ngơ. Ca khúc này cũng được đề cử ở hạng mục Ca khúc của năm. Nhạc phẩm do Hiếu Thứ Hai, Anh Tú (Atus), Erik, Jsol, Orange biểu diễn trong tập bảy của show Anh trai say hi. Sau khi phát sóng, tiết mục nhận được hàng trăm nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội. Nhiều khán giả khen nhạc phẩm có giai điệu pop tươi tắn, hiện có 35 triệu lượt xem trên YouTube.

Tiết mục "Ngáo ngơ" tại Làn Sóng Xanh Tiết mục "Ngáo ngơ" tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024. Video: Ban tổ chức cung cấp

Năm 2024, rapper được chú ý khi giành giải quán quân Anh trai say hi. Anh tên thật là Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, mê hip hop từ thời đi học. Anh cùng HurryKng và Manbo thành lập nhóm Gerdnang, sau này có thêm Negav và REX. Năm 2020, khi đang là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế TP HCM, Hiếu Thứ Hai tham gia King of Rap, được chú ý với biệt danh "rapper hot boy" nhờ ngoại hình sáng. Chung kết, anh vào top 8, giành giải Thí sinh được yêu thích nhất.

Sau King of Rap, ngoài các dự án âm nhạc, Hiếu Thứ Hai hút nhiều fan khi xuất hiện trong show thực tế về du lịch trải nghiệm -2 ngày 1 đêm. Rapper có ba triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Vợ chồng người mẫu Thanh Hằng - nhạc sĩ Trần Nhật Minh trao giải "Nam ca sĩ/Rapper của năm" cho Hiếu Thứ Hai. Ảnh: Minh Quân

Hầu hết ca sĩ nhận giải Làn Sóng Xanh 2024 đều là những gương mặt tham gia hai show thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi. Dương Domic thắng giải Gương mặt mới xuất sắc, Top 10 ca khúc được yêu thích với hai bài Tràn bộ nhớ và Hào quang. Quang Hùng MasterD vượt qua Lou Hoàng, Quốc Thiên, RHYDER, Soobin đoạt giải Ca sĩ đột phá (tỷ lệ bình chọn 53,6%) và Top 10 ca khúc được yêu thích với bài Thủy triều.

Về phía các gương mặt nữ, tlinh chiến thắng ở hạng mục Nữ ca sĩ/Rapper của năm với các sản phẩm nổi trội. Thiều Bảo Trâm là Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất.

Quang Hùng Master D nói hạnh phúc khi nhận cúp giải thưởng Làn Sóng Xanh. Ảnh: Minh Quân

Ở các hạng mục liên quan đến sáng tác, Đừng làm trái tim anh đau của Sơn Tùng M-TP chiến thắng Ca khúc của năm với 45,5% lượt bình chọn. Ca khúc này và Chúng ta của tương lai còn giúp ca sĩ mang về chiếc cúp Top 10 ca khúc được yêu thích. Trong khi đó, Bài hát hiện tượng thuộc về Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương, vượt qua các đối thủ "nặng ký" như Sau lời từ khước (Phan Mạnh Quỳnh), Đừng làm trái tim anh đau (Sơn Tùng M-TP), Thủy triều (Quang Hùng MasterD), Ngày đẹp trời để nói chia tay (Lou Hoàng). Trước đó, sáng tác này được vinh danh Âm nhạc truyền cảm hứng của Giải thưởng các Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (Vietnam iContent Awards).

Sự kiện còn tôn vinh "thế hệ vàng" của làng nhạc bởi nhiều đóng góp qua nhiều thập niên, đó là hai nhạc sĩ Bảo Chấn, Dương Thụ. Trong suốt nhiều thập niên, sáng tác của họ không chỉ tạo nên các dấu ấn cho chương trình mà còn trở thành bệ phóng cho loạt ca sĩ.

Các nghệ sĩ của "Anh trai vượt ngàn chông gai" trình diễn liên khúc "Ba kể con nghe - Nét - Sóng tình - Hỏa ca". Ảnh: Minh Quân

Chương trình trao giải kéo dài đến gần 0h nhưng nghệ sĩ, khán giả đều ở lại đến phút cuối để chúc mừng các giải thưởng. Sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng về mặt âm thanh, ánh sáng. 16 tiết mục trình diễn gồm solo và kết hợp của các giọng ca gen Z, khuấy động không khí.

Làn Sóng Xanh là giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM thực hiện từ năm 1997. Trong 5 năm đầu tiên, giải thưởng được khán giả, giới chuyên môn nhận xét đánh giá đúng mức độ ăn khách của các ca sĩ trên thị trường. Từ năm 2018 đến nay, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt.

Hoàng Dung