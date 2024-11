Dàn sao dự lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2024

Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân, 31 tuổi, tham gia show Anh trai say hi mùa đầu tiên. Anh từng lồng tiếng vai Ngạn trong phim Mắt biếc, được biết đến khi thi Nhân tố bí ẩn (X-Factor 2014). Ca sĩ ra mắt nhiều ca khúc như Lạ, Nhưng anh vẫn yêu, I'm so sorry, Đưa em đi khắp thế gian.