Hiếu Thứ Hai, Đức Phúc 'cháy' cùng fan

TP HCMRapper Hiếu Thứ Hai, ca sĩ Đức Phúc lần đầu diễn hit "Nỗi đau ngây dại" tại concert Anh trai say hi.

Tiết mục lần đầu xuất hiện trên sân khấu concert Anh trai say hi, tại đêm diễn thứ 9, tối 18/4. Ca khúc từng được nhóm chọn dự thi tại một vòng đấu thuộc khuôn khổ chương trình năm 2024, hút hàng chục triệu view. So với phiên bản cũ, họ lên ý tưởng biểu diễn trên bàn nâng để tạo sự khác biệt. Việc thêm đạo cụ và tăng số lượng vũ công cũng nâng quy mô tiết mục, phù hợp với sân khấu ngoài trời.

Hiếu Thứ Hai, Đức Phúc cùng dàn anh trai 'cháy' cùng fan Màn trình diễn của Hiếu Thứ Hai, Đức Phúc và Công Dương.

Ba chàng trai xuất hiện trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả. Phần rap của Hiếu Thứ Hai và những nốt cao của Đức Phúc là điểm nhấn. Để chuẩn bị cho màn xuất hiện, các ca sĩ dành nhiều ngày tập luyện, tổng duyệt. Đức Phúc nói: "Chúng tôi hạnh phúc khi ca khúc đã được vang lên trên sân khấu lớn, trước đông đảo khán giả".

Tại đêm diễn, Hiếu Thứ Hai - quán quân chương trình, đồng thời là rapper hút fan bậc nhất - có nhiều hình ảnh "gây bão" trước fan. Anh cởi áo khoe bụng múi sau khi diễn Love Sand hay diện quần đùi họa tiết hoạt hình hát Ngáo ngơ. Cuối concert, anh solo Người im lặng gặp người hay nói - ca khúc gây chú ý khi phát hành hồi tháng 3.

Từ trái qua gồm Hiếu Thứ Hai, Jsol, Erik thay trang phục chớp nhoáng trong tiết mục "Ngáo ngơ".

Đức Phúc - thành viên Best Five của chương trình - khuấy động sân khấu qua nhiều tiết mục như Anh em gọi là có mặt ngay kết hợp Quân A.P, Captain Boy, Anh Tú hay I'm Thinking About You cùng Hùng Huỳnh, Rhyder, Wean. Ca sĩ còn được ban tổ chức dàn dựng riêng Phù Đổng Thiên Vương - ca khúc giúp anh chiến thắng tại Intervision 2025 - nhằm tôn vinh văn hóa Việt.

Đức Phúc diễn "Phù Đổng Thiên Vương" tại concert Anh trai say hi Ca sĩ Đức Phúc diễn "Phù Đổng Thiên Vương" với nhiều đạo cụ.

Concert thứ chín của Anh trai say hi tiếp tục hút hàng chục nghìn khán giả. Ban tổ chức nỗ lực làm mới thông qua việc dàn dựng sân khấu, tạo nội dung theo chủ đề Reply 2024. Loạt bài hát quen thuộc trong show được hòa âm, phối khí lại để tránh cảm giác nhàn chán cho khán giả.

Toàn cảnh sân khấu concert thứ 9 của Anh trai say hi.

Chương trình được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt, lên sóng lần đầu vào năm 2024. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Trải qua hai mùa tổ chức, show là bệ phóng cho nhiều ca sĩ, trong đó nhiều gương mặt Gen Z bật lên thành sao trong làng nhạc.

Dàn anh trai say hi giả gái trong tiết mục "Cách yêu đúng điệu" Hải Đăng Doo, Nicky, Song Luân, Gin Tuấn Kiệt, Vũ Thịnh mang đến màu sắc tươi mới, tạo tiếng cười cho khán giả qua ca khúc "Cách yêu đúng điệu". Phiên bản gốc từng được yêu thích tại show Em xinh say hi 2025.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp