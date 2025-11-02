Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm Đồng

Sáng nay, người dân cùng lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất, sơ tán tài sản.

Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết sự cố xảy ra tại hồ chứa trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Chính quyền xã đang ghi nhận thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngoài lực lượng tại chỗ, đêm 1/11, đội tình nguyện gồm xe cứu thương 0 đồng và xe chở canô cũng đã xuất phát từ Phan Thiết ra Tuy Phong hỗ trợ chính quyền xã ứng cứu.