Cát đỏ tràn lấp quốc lộ 1 qua Lâm Đồng, giao thông tê liệt

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn, làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Khoảng 16h, sau nhiều giờ mưa lớn, hàng trăm m3 cát từ triền đồi phía đông bất ngờ đổ ập xuống, phủ kín gần 100 m mặt đường quốc lộ 1, chỗ ngập sâu nhất hơn một mét. Các loại xe chạy hướng Nam - Bắc và ngược lại không thể qua khu vực.

Quốc lộ 1 qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, bị cát lấp chiều nay. Ảnh: Khải Nguyên

Công an xã Lương Sơn có mặt, chốt chặn hai đầu, hướng dẫn xe quay đầu, rẽ ra đường ven biển để tiếp tục hành trình.

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết địa phương đã điều gần chục xe múc, xe đào, xe ben đến hiện trường xúc dọn, mở đường thoát nước và giải phóng lượng cát đỏ.

"Công việc được triển khai ngay khi sự cố xảy ra, hy vọng sớm thông xe một làn hướng Bắc - Nam trước", ông nói.

Xe múc, xe ben đang xử lý di chuyển cát đỏ ra khỏi quốc lộ 1. Ảnh: Khải Nguyên

Khải Nguyên