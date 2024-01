Hiểm họa từ 'đốt than hoa sưởi ấm lúc tỉnh'

Nhiều người dù biết trước tác hại của sưởi than nhưng tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ đốt lúc tỉnh, nhưng cuối cùng lại ngủ quên và ngạt khí.

Ba người trong một gia đình chết nghi do sưởi than hoa trong phòng - câu chuyện thương tâm ở xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ ngạt khí vào mùa lạnh khi người dân tìm cách đốt than sưởi ấm. Trước đó không lâu, cặp vợ chồng ở Lạng Sơn cũng đốt than hoa sưởi ấm trong phòng, khiến người chồng ngất lịm, tím tái toàn thân, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hay vụ việc hai phụ nữ ở Thanh Hóa hôn mê sâu, ngộ độc khí do đốt lửa sưởi ở phòng kín...

Trước hàng loạt sự cố nghiêm trọng liên quan đến hành động đốt than sưởi ấm thời gian qua, độc giả Mr Trí trăn trở: "Những loại than hoa, than tổ ông luôn chứa nhiều độc tố, nhẹ thì dẫn đến viêm phổi, viêm phế quản, nặng thì gây ngộ độc khí than, có thể khiến nạn nhân tử vong hoặc hôn mê sâu, sống đời thực vật. Nguy hiểm là vậy mà tại sao nhiều người dân ngày nay vẫn còn sử dụng phương pháp đốt than để sưởi ấm?".

Lý giải về thói quen này, bạn đọc HN nêu quan điểm: "Những vụ việc như thế này năm nào cũng xảy ra. Tại sao lại thế? Theo tôi, người dân hoàn toàn có thể tránh được những sự cố tương tự nếu có hiểu biết. Vấn đề là người dân nhiều vùng vẫn thiếu thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng. Ngày xưa, nhà kiểu ba gian, năm gian, rất thoáng khí, nên đốt than sưởi ấm thoải mái. Còn những vụ tai nạn gần đây chủ yếu toàn là những phòng nhỏ, kín gió.

Điều này chính quyền các địa phương hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách tăng cường tuyên truyền, phổ biến. Các xóm, làng, thôn, bản khó khăn trong việc phát thanh tuyên truyền thì chỉ cần photo cho mỗi nhà một tờ rơi là xong. Nếu khó khăn quá thì tuyên truyền miệng, nhà nào không có mặt thì nhờ hàng xóm nói lại sau.

>> 'Trước kia cả thành phố đốt than tổ ong vẫn dễ thở hơn bây giờ'

Nói về các biện pháp nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sử dụng than để sưởi ấm, độc giả Phuongthuy gợi ý: "Nhiều vụ việc rất thương tâm đã xảy ra chỉ vì sự thiếu hiểu biết của người dân khi dùng loại than này. Theo tôi, nên quy định các cơ sở sản xuất than dán cảnh báo: 'Không sử dụng than để sưởi ấm trong phòng kín' và yêu cầu người bán phải dặn dò người mua".

Đồng quan điểm, bạn đọc Cau Có cho rằng cần tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc sưởi than: "Tôi nghĩ rằng tất cả là do tâm lý hành vi của con người mà thôi. Có thể ai cũng biết được tác hại của sưởi than vì báo chí đã nói nhiều, nhưng tâm lý chủ quan khi đốt thấy ấm (lúc tỉnh) lại nghĩ rằng có thể kiểm soát được (kiểu như nếu có ngạt khí thì tỉnh dậy ra khỏi phòng hoặc chỉ đốt một lúc cho ấm thôi để thỏa hiệp) nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi và ngạt khí lúc nào không biết.

Theo tôi, chúng ta cần tuyên truyền quyết liệt hơn nữa về tác hại của việc đốt than sưởi ấm và kiên quyết không thỏa hiệp: nói không với sưởi ấm bằng than hoa (ngay cả khi tỉnh) để bà con tuyệt đối không dùng than để sưởi ấm".

Thành Lê tổng hợp

