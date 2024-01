Ba người chết nghi do sưởi than hoa

Bắc GiangVợ chồng cùng con nhỏ ở huyện Lạng Giang được phát hiện tử vong trong căn phòng kín, bên cạnh giường là chậu than hoa đã cháy rụi.

Sáng 28/1, không thấy cặp vợ chồng ở xã An Hà, huyện Lạng Giang thức dậy nên người thân phải gọi cửa. Mở cửa ra, họ phát hiện anh chồng 41 tuổi, chị vợ 40 tuổi và con trai 5 tuổi tử vong trong phòng kín rộng khoảng 20 m2.

Lãnh đạo xã An Hà cho biết gia đình gồm 5 người, đêm qua cụ bà và cháu nhỏ ngủ ở phòng khác. "Những ngày qua, trời giá rét nên có thể gia đình đốt than sưởi ấm nên dẫn tới ngộ độc khí", lãnh đạo xã nói.

Trước đó ngày 22/1, cặp vợ chồng ở Lạng Sơn đốt than hoa sưởi ấm trong phòng, sau đó người chồng ngất lịm, tím tái toàn thân, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngày 24/1, hai phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng hôn mê sâu, ngộ độc khí do đốt lửa sưởi ở phòng kín.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét hại bắt đầu từ ngày 23/1. Bốn ngày liên tiếp cả 25/25 tỉnh miền Bắc ghi nhận nhiệt độ thấp nhất dưới 10, cao nhất ngày chỉ 9-14 độ C. Ngay từ đầu đợt rét, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đề nghị các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ khuyến cáo người dân không đốt than sưởi ấm trong phòng kín.

Theo các bác sĩ, đốt than hoặc nấu nướng trong không gian kín sẽ hình thành khí CO - loại khí độc không màu, không mùi. Khi hít phải, CO nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy khiến nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, yếu, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn. Người hít lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già.

Gia Chính