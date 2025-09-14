'Hết lòng với công nhân, dù phá sản họ cũng không bỏ mình'

Mỗi sáng đến xưởng, công nhân ngồi ăn hủ tiếu, có người ăn bánh mì... còn tôi làm chủ bấm bụng nhai gói xôi, thậm chí nhịn luôn bữa sáng.

Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ của tác giả bài viết: "Tôi chẳng có biệt thự, xe sang sau 12 năm bỏ ghế trưởng phòng để làm chủ". Bản thân tôi cũng đang làm chủ một cơ sở sản xuất nhỏ. Ngày trước, mỗi sáng đến xưởng, thấy công nhân của mình có người ngồi ăn hủ tiếu, có người ăn bánh mì... trong khi mình bấm bụng nhai gói xôi, thậm chí có hôm còn nhịn ăn sáng, mà tôi cũng thấy có chút chạnh lòng.

Đúng là làm chủ không phải chuyện dễ dàng. Để có được thu nhập khá cho công nhân, người chủ đôi khi phải đánh đổi rất nhiều thứ, phải thao thức cả đêm để tìm phương án tìm thêm khách hàng, tìm thêm đơn hàng về cho công nhân làm để có thêm thu nhập... Cuối tháng gom được mớ tiền về, tôi lại phải lo tính toán để chi trả lương cho anh em công nhân, không dám trễ lương của ai. Xong xuôi tất cả, nếu còn chút dư thì tôi mới coi là tiền thuộc về mình.

Nói thật, bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ thấy làm chủ sướng cả. Vì một khi làm chủ, bạn phải vận dụng đầu óc gấp 10 lần so với khi làm công. Chưa kể, trong làm ăn không có bạn bè, chỉ có khách hàng, đối tác và đối thủ mà thôi. Việc bị lật kèo khi làm ăn chung là chuyện rất bình thường, có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Có điều, tội rút ra một điều rằng, với công nhân, nếu mình hết lòng vì họ thì cho dù phá sản họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ tới cùng. Cả đời họ sẽ nhớ đến một người chủ tốt bụng và nhân ái cho dù sau này họ không còn làm cho bạn nữa. Thế nên, với tư cách một người chủ, tôi luôn tâm niệm và cố gắng làm được một cái gì đó cho những người công nhân, người thợ của mình. Tôi luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào họ lên tiếng, để mong sao cuộc sống của họ ngày một tốt hơn.

Đến tận bây giờ, tháng nào tôi cũng sắp xếp công việc để đến dự sinh nhật con của các công nhân làm cho mình. Bữa tiệc sinh nhật đó có khi tôi cũng lo hết cho các anh em nếu họ khó khăn. Thế nên, họ luôn mỉm cười mỗi khi gặp tôi. Nhiều người sau này nghỉ việc nhưng vẫn tìm về để nói lời cảm ơn. Và tôi rất hạnh phúc vì những điều đơn giản đó.

Nhân đây, nói về chuyện bỏ việc làm thuê để ra làm chủ, tôi lại nhớ đến câu nói của ông bà ta: "Buôn bán phải có duyên", chứ không phải ai làm kinh doanh, buôn bán cũng thành công được. Tôi có lần chứng kiến hai bà cô kia bán chung một mặt hàng ở chợ sỉ, một người chửi khách hàng "sấp mặt" theo đúng nghĩa đen, vậy mà người ta vẫn đến lấy sỉ hàng bà về bán lại. Trong khi đó, người còn lại ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng thì cứ phải chờ bên kia bán hết thì mình mới bán được.

Tôi tìm hiểu những người lấy hàng của người phụ nữ đầu tiên, xem vì sao bà hay chửi khách vậy mà người ta vẫn nhào vô lấy hàng? Họ trả lời rất đơn giản rằng: "Lấy hàng của bà ấy về bán rất nhanh, không tồn đọng hàng, chắc hợp vía. Còn lấy hàng của người khác về cứ 'ngâm' hoài không bán được". Thế đấy, mỗi người sinh ra đều có một khả năng riêng, có kẻ làm thầy, có người làm thợ, ai cũng cố học để làm thầy hết thì xã hội lấy đâu ra thợ để sản xuất?

