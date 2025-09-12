Herbalife lần đầu đồng hành với VnExpress Marathon Cần Thơ

Cần ThơHerbalife Việt Nam sẽ lần đầu tiên đồng hành với cộng đồng runner tại thành phố Cần Thơ thông qua chuỗi hoạt động tài trợ VnExpress Marathon.

Theo đó, Herbalife Việt Nam sẽ có riêng một gian hàng tại khu triển lãm của VnExpress Marathon Cần Thơ (công viên Sông Hậu). Tại đây, thương hiệu tổ chức các trò chơi vận động, tặng quà cho runner. VĐV và người thân đến khu vực này được thử các sản phẩm dinh dưỡng của hãng.

Trong chiều 12 và 13/9, VĐV teakwondo Châu Tuyết Vân sẽ có mặt để giao lưu cùng cộng đồng, làm nóng không khí trước giờ xuất phát. Trước đó, "chị đẹp" từng gây chú ý tại VnExpress Marathon Nha Trang hồi cuối tháng 8.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Herbalife đồng hành cùng VnExpress Marathon, và mối hợp tác này tiếp tục khi hệ thống lần đầu đến Tây Nam Bộ. Trước đó, thương hiệu đã có mặt tại VM Quy Nhơn, Hạ Long, Hải Phòng.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam cho biết, là doanh nghiệp toàn cầu về dinh dưỡng và thể chất, Herbalife luôn theo đuổi mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua chế độ ăn cân bằng, kết hợp lối sống năng động.

"Việc đồng hành cùng VnExpress Marathon thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc khuyến khích cộng đồng vận động thường xuyên, lựa chọn lối sống lành mạnh để cải thiện thể lực", ông nói.

Runner tham gia các hoạt động tại gian hàng của Herbaife tại VM Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Herbalife là thương hiệu dinh dưỡng thành lập năm 1980 tại Mỹ, có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Herbalife đã tài trợ dinh dưỡng cho nhiều vận động viên đỉnh cao từ năm 2009.

VM Cần Thơ là giải đầu tiên của hệ thống VnExpress Marathon tại khu vực miền Tây, sau 7 năm xây dựng thương hiệu ở các thành phố lớn của miền Trung, miền Bắc. Giải phát race-kit trong hai ngày 12-13/9. Cự ly đầu tiên - 42km sẽ bắt đầu lúc 2h30, ngày 14/9.

Lan Anh