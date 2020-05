Heidi Klum thơm má lợn

MỹSiêu mẫu Heidi Klum ấn tượng với phần diễn của đoàn xiếc thú Pork Chop Revue, lên sân khấu thơm má chú lợn đầu đàn.

Ngày 26/5, America's Got Talent đăng phần thi của đoàn xiếc Pork Chop Revue trên kênh Youtube của chương trình. Sau tiết mục, giám khảo Heidi Klum thích thú lên sân khấu và hôn tặng con lợn đầu đàn. Cô nói: "Tôi chưa thấy con lợn to thế này và thật lạ khi muốn tặng nó một nụ hôn. Cách nó vẫy đuôi thật đáng yêu. Người ta nói bạn sẽ gặp may mắn nếu được hôn một con lợn".

Heidi Klum thơm má con lợn mẹ của đoàn xiếc Pork Chop Revue. Ảnh: NBC.

Đoàn xiếc Pork Chop Revue đến từ Florida, do cặp vợ chồng Les và Nina dẫn đầu. Nhóm nổi tiếng với các tiết mục xiếc cùng đàn lợn. Chúng được huấn luyện để thực hiện các động tác như trải thảm, đi vòng qua chân người, nhảy vượt chướng ngại vật, đẩy xe nôi... Phần thi được ban giám khảo và khán giả trong trường quay đứng vỗ tay tán thưởng, giúp Pork Chop Revue nhận vé vào vòng trong.

Xiếc lợn Pork Chop Revue America's Got Talent Phần thi của nhóm Pork Chop Revue. Video: NBC.

Tiết mục nằm trong tập đầu tiên của America's Got Talent 2020 - chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC, thuộc thương hiệu cùng tên của Simon Cowell. Cuộc thi năm nay ghi hình từ tháng 2, bắt đầu phát trên sóng truyền hình từ ngày 26/5. Thí sinh thắng cuộc sẽ nhận một triệu USD tiền mặt từ chương trình. Các giám khảo gồm Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum và Sofía Vergara. Danh hài Terry Crews giữ vai trò MC.

Đạt Phan (theo ET Canada)