Tù nhân oan sai thi America's Got Talent

Archie Charles Williams, ngồi tù oan 37 năm, thể hiện tài năng ca hát tại cuộc thi America's Got Talent.

Thí sinh thể hiện ca khúc Don’t Let The Sun Go Down On Me của danh ca Elton John, nội dung khuyên mọi người không quay lưng với nhau trong lúc khó khăn và dành tình yêu cho những ai đang lạc lối. Ban tổ chức tung video dự thi của Williams hôm 22/5, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội trong 24 giờ. Video trích từ tập đầu tiên, dự kiến phát sóng ngày 26/5 trên NBC.

America Got Talent tù nhân oan sai 37 năm Archie Charles Williams hát Phần thi của Archie Charles Williams. Video: NBC.

Trước phần diễn, Archie Charles Williams, sinh năm 1960, kể lại câu chuyện phải ngồi tù oan 37 năm vì bị buộc tội hiếp và dùng dao đâm một phụ nữ năm 1982 ở Louisiana. Cảnh sát không tìm thấy vân tay của Williams tại hiện trường và có ba người làm chứng ông vô tội. Tuy nhiên, Williams vẫn bị kết án, phải ngồi tù từ tháng 1/1983, sau khi nạn nhân khẳng định ông là hung thủ. Trong tù, ông ca hát đề giữ tinh thần tích cực. "Dù ngồi tù, tôi không để tâm trí mình bị giam cầm. Ca hát đem tới sự yên bình".

Ông được minh oan và thả hồi tháng 3/2019, sau khi tổ chức Innocence Project New Orleans lật lại vụ án. Họ dùng công nghệ xác nhận dấu vân tay tại hiện trường thuộc về người khác, một kẻ hiếp dâm hàng loạt vẫn đang được tự do.

Archie Charles Williams trong ngày ra tù. Ảnh: The Advocate.

Phần trình diễn khiến mọi người trong khán phòng rơi nước mắt. Giám khảo Simon Cowell viết trên Facebook: "Tôi nghĩ toàn bộ giám khảo và hơn 3.500 khán giả đều đồng ý cho Williams vào vòng tiếp. Đây là màn trình diễn tôi không thể quên. Từ hôm nay, ca khúc này mang một ý nghĩa mới, một câu chuyện mới".

America's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC, thuộc thương hiệu cùng tên của Simon Cowell. Chương trình năm nay được ghi hình từ tháng 2, bắt đầu phát trên sóng truyền hình từ ngày 26/5. Thí sinh thắng cuộc sẽ nhận 1 triệu USD tiền mặt từ chương trình. Các giám khảo gồm Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum và Sofía Vergara. Danh hài Terry Crews giữ vai trò MC.

Đạt Phan (theo NG Guardian)