Hé lộ việc HLV Shin Tae-yong bị cầu thủ nhập tịch Indonesia 'bẻ ghế'

IndonesiaMột cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan được cho đã gây áp lực lên lãnh đạo, khiến LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải HLV Shin Tae-yong rồi bổ nhiệm Patrick Kluivert.

Hôm qua, PSSI sa thải HLV Kluiver, dù hợp đồng còn đến tháng 1/2027, sau khi Indonesia dừng bước ở vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á. Đây được xem là thất bại của PSSI và Chủ tịch Erick Thohir, đồng thời là cái cớ để dư luận nhắc lại vụ sa thải HLV Shin Tae-yong vào tháng 1.

Đại biểu Hạ viện Indonesia Andre Rosiade cho biết quyết định này bắt nguồn từ một trong những cầu thủ nhập tịch. Theo ông, rạn nứt xuất hiện sau trận Indonesia thua Trung Quốc 1-2 ở lượt bốn bảng C vòng loại ba World Cup 2026, trên sân khách vào tháng 10/2024. Trận đó, HLV Shin Tae-yong đã thử nghiệm chiến thuật nhưng thất bại.

Đại biểu Hạ viện Indonesia Andre Rosiade (phải) và HLV Shin Tae-yong (trái) tại một sự kiện ở Indonesia vào tháng 6/2025. Ảnh: Instagram/Andre Rosiade

"Cầu thủ này nói với Trưởng đoàn Sumardji rằng 'Shin Tae-yong ra đi hoặc là tôi'", Rosiade nói với báo Indonesia Detik. "Mọi người cứ xác thực với ông Sumardji hoặc bác sĩ ĐTQG. Cho đến nay, PSSI hiếm khi phủ nhận việc này".

Vị này khẳng định đây là khởi đầu cho phong trào đòi sa thải HLV Shin. Những cuộc vận động hành lang diễn ra từ các lãnh đạo đến nội bộ ĐTQG.

Sau đó, nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn giúp đội tuyển xứ vạn đảo giành chiến thắng đầu tiên trước Arab Saudi (2-0) ở lượt 6. Tuy nhiên, việc họ dừng bước ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, với đội hình U20, được xem là thời điểm hợp lý. Bên cạnh đó, PSSI đã đàm phán thành công với Kluivert.

Trong một thông cáo chính thức, Chủ tịch Erick Thohir từng thừa nhận đã có mâu thuẫn giữa HLV Shin và các cầu thủ. Nhiều kênh truyền thông Indonesia cũng thống nhất lý do bổ nhiệm một huyền thoại bóng đá Hà Lan như Kluivert là nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đang chiếm khoảng 65% lực lượng mỗi đợt hội quân.

HLV Shin Tae-yong cùng đội tuyển Indonesia có mặt tại sân Nội Bài ngày 13/12/2024, hai ngày trước trận gặp Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Andre Rosiade cho biết không đưa ra thông tin mâu thuẫn sớm hơn, do đã có cam kết với Chủ tịch Thohir. "Tôi không được gây ra bất kỳ xáo trộn nào làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của ĐTQG", ông cho biết.

Tuy nhiên, Indonesia dưới thời Kluivert không có nhiều tiến bộ về lối chơi. Sau sáu trận ở vòng loại World Cup, họ thắng hai và thua bốn, ghi 5 và thủng lưới 15 bàn. Trong khi đó, đội hình thời Kluivert có thêm nhiều sự bổ sung chất lượng như tiền đạo Ole Romeny, tiền vệ Joey Pelupessy, hậu vệ Dean James.

Thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2026 là cơ sở để Rosiade tiết lộ sự việc. Đây cũng là thời điểm PSSI đánh giá toàn diện lại quá trình, trong đó có vị trí HLV trưởng. "Một điều cần đánh giá là ngăn chặn các cầu thủ nghĩ rằng họ lớn hơn ĐTQG. Điều này có thể ảnh hưởng tùy tiện đến những người ra quyết định", Rosiade cho biết.

Sau khi trượt mục tiêu World Cup, Indonesia còn mục tiêu ASEAN Cup 2026 rồi Asian Cup 2027. Một số ứng viên đã được điểm mặt, trong đó có Shin Tae-yong. HLV sinh năm 1970 vừa bị CLB Hàn Quốc Ulsan Hyudai sa thải sau 65 ngày vì thành tích kém, đồng thời mâu thuẫn với nhóm cầu thủ. Tuy nhiên, HLV Shin khẳng định sẽ không trở lại dẫn dắt Indonesia.

Theo Detik, những cái tên tiềm năng khác là cựu HLV tuyển Uzbekistan Timur Kapadze, cựu HLV tuyển Iraq Jesus Casas, cựu HLV PSM Makassar Bernardo Tavares. Ba HLV Hà Lan danh tiếng cũng được nhắc đến là Mark van Bommel, Erik Ten Hag và Phillip Cocu.

Trung Thu