Indonesia vỡ mộng World Cup

Arab SaudiThua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B ở vòng loại bốn - khu vực châu Á tối 11/10, Indonesia hoàn toàn không còn hy vọng dự World Cup 2026.

Thất bại 2-3 trước chủ nhà Arab Saudi ở lượt đầu khiến Indonesia gặp bất lợi trong cuộc đua. Thầy trò HLV Patrick Kluivert phải thắng Iraq mới mong tạo được nhiều lợi thế trước khi đối thủ chạm trán Arab Saudi vào tối 14/10.

Bước vào sân King Abdullah, Indonesia thay bốn vị trí trong đội hình xuất phát. Ở hàng thủ, trung vệ Rizky Ridho thay hậu vệ cánh Yakob Sayuri, để Kevin Diks được đẩy ra cánh phải. Tiền vệ trung tâm Thom Haye thế chỗ Marc Klok. Hậu vệ cánh mới trở lại sau chấn thương Calvin Verdonk thay Beckham Putra, còn tiền đạo Mauro Zijlstra thay Miliano Jonathans.

Tiền vệ Iraq Zidane Iqbal (áo trắng giữa) ghi bàn ở phút 76 trong trận thắng Indonesia 1-0 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 12/10/2025. Ảnh: IFA

Iraq cũng thiếu hụt tiền đạo chủ lực Aymen Hussein vì chấn thương. Nhưng đoàn quân của HLV Graham Arnold có lợi thế thể lực. Dù vậy, đây vẫn là trận đấu khó nhằn với đại diện Tây Á, so với ba chiến thắng dễ dàng trước đó ở vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á và vòng bảng Asian Cup 2023.

Sức ép tâm lý của một trận đấu tranh vé World Cup 2026 khiến hai đội chơi chặt chẽ trong hiệp một, và khan hiếm cơ hội. Tình huống đáng chú ý nhất là khi Kevin Diks đệm bóng dội xà Iraq, nhưng cờ việt vị được phất lên. Ở ngoài sân, HLV Arnold thở phào nhẹ nhõm.

Sang hiệp hai, hai đội lần lượt thay đổi nhân sự, trong đó Iraq tung cựu tiền vệ Man United Zidane Iqbal vào thay Kevin Yakob. Thế trận trở nên sáng sủa hơn với Iraq, khi Mohanad Ali và Yousef Amyn có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng chệch khung thành. Sau đó, đội cũng thót tim với cú sút của Kevin Diks trong vòng cấm nhưng trúng vị trí thủ môn Jalal Hassan.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 76. Zidane Iqbal có bóng trước vòng cấm rồi đẩy bóng hai nhịp qua hai cầu thủ Indonesia, trước khi vung chân trái đưa bóng đi căng vào góc thấp phải. Thủ môn Maarten Paes bay hết cỡ không ngăn được bàn thua.

Zidane Iqbal sinh năm 2003 tại thành phố Manchester, Anh. Tiền vệ này trưởng thành tại CLB địa phương Sale United trước khi gia nhập Man United vào tháng 4/2021. Sau đó, anh có trận ra mắt Quỷ đỏ vào tháng 12, trước Young Boys tại Champions League. Đến tháng 6/2023, Iqbal rời Man United gia nhập CLB Hà Lan Utrecht.

Các cầu thủ Iraq ăn mừng cuồng nhiệt, trái ngược với vẻ thất vọng của Indonesia. Trung vệ Jay Idzes hét lớn và hất tay phẫn nộ với các đồng đội, còn HLV Kluivert lắc đầu, rồi cúi mặt ở khu kỹ thuật. Trong khi đó, HLV Arnold hò hét yêu cầu các cầu thủ Iraq lấy lại sự tập trung.

Trong thời gian chính thức còn lại cùng 13 phút bù, Indonesia không tạo được cơ hội nào nguy hiểm. Họ chấp nhận thua 0-1 và kết thúc giấc mơ World Cup 2026.

Tiền vệ Iraq Zidane Iqbal (trái) ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Indonesia. Ảnh: IFA

Điểm nhấn khác của trận đấu là các quyết định của trọng tài Trung Quốc Ma Ning. Ông nhiều lần phải dừng trận để trao đổi lâu với đội trưởng Jay Idzes hoặc cầu thủ Indonesia. Bên cạnh đó, sức nóng sau bàn thắng của Iqbal cũng khiến trận đấu suýt mất kiểm soát ở một số tình huống.

Phút 67, Ole Romeny bị Zaid Tahseen truy cản ở gần vòng tròn giữa sân. Nếu vượt qua, tiền đạo Indonesia có cơ hội bứt tốc đối thủ thủ môn Hassan. Trọng tài Ma Ning rút thẻ vàng cho trung vệ Iraq. Các cầu thủ Indonesia phản ứng mạnh cho rằng đó nên là thẻ đỏ, nhưng không thể thay đổi.

Đến phút 77, Kevin Diks chạm bóng trước, khiến Merchas Doski vung chân hết cỡ phá bóng hụt lại thành trúng người đối phương. Tuy nhiên, trọng tài Ma Ning cho rằng Diks phạm lỗi trước và cho Iraq đá phạt lên. Các cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội, còn HLV Kluivert giang hai tay thể hiện sự khó hiểu.

Trong khi đó, ở tình huống tương tự vào phút 86, trọng tài lại rút thẻ vàng cho Romeny khi sút trúng người Tahseen, dù đã hãm lực để chân không đi hết tầm. Cơn giận dữ của hàng nghìn người hâm mộ Indonesia tại khán đài B sân King Abdullah bùng nổ. Họ chỉ tay và hét lớn về phía trọng tài, rồi rất nhiều vật thể lạ bị ném xuống sân.

Trọng tài Ma Ning phải chạy về khán đài A để trao đổi với ban tổ chức. Trung vệ Jay Idzes thì chạy đến vị trí CĐV nhà để trấn an, đồng thời xua tay ngừng ném. Sau đó, chính anh và các đồng đội phải dọn các chai, cốc nhựa ra ngoài biên để trận đấu có thể sớm được tiếp tục.

Indonesia Đội Iraq 56% Kiểm soát bóng 44% 9 (1) Dứt điểm (trúng đích) 7 (2) 367 (79%) Chuyền (chính xác) 298 (73%) 4 Phạt góc 3 18 Phạm lỗi 6 6 (0) Thẻ vàng (thẻ đỏ) 0 (1)

Ở phút bù thứ 9, Kevin Diks phạm lỗi cao chân với Tahseen trong vòng cấm, rồi bị cái tay của đối phương vung vào mặt. Cầu thủ Indonesia đòi phạt đền, nhưng trọng tài đã cắt còi từ trước đó với lỗi cao chân. Trọng tài người Trung Quốc chỉ phạt lỗi hành vi của Tahseen thêm một thẻ vàng, đồng nghĩa thẻ đỏ rời sân.

Khi trận đấu kết thúc, nhiều thành viên Indonesia đi đến vị trí tổ trọng tài để chất vấn, trong đó có Shayne Pattynama. Máy quay ghi lại cảnh khi ông Ma Ning rút thẻ đỏ cho hậu vệ Indonesia thì trưởng đoàn Surmadji bất ngờ xô mạnh trọng tài. Một số cầu thủ Iraq đứng gần phải can ngăn lãnh đạo của đội tuyển Indonesia.

Nhiều thành viên Indonesia bật khóc khi giấc mơ World Cup khép lại. HLV Kluivert đập mạnh tay nhiều lần vào ghế ở khu kỹ thuật, rồi cũng rơi nước mắt.

Ở một góc khác, HLV Graham Arnold yêu cầu cả đội đứng quây thành vòng tròn. "Không ăn mừng gì hết. Trở về và chuẩn bị cho trận gặp Arab Saudi", nhà cầm quân người Australia hét lớn.

Iraq sẽ chạm trán chủ nhà vào tối 14/10. Họ buộc phải thắng mới có thể giành ngôi đầu, đồng nghĩa vé chính thức dự World Cup 2026. Nếu hòa hoặc thua, Iraq sẽ phải đá play-off với đội nhì bảng A vào tháng 11, để tranh vé dự play-off liên lục địa vào tháng 3/2026.

Ở lượt hai bảng A, UAE ngược dòng thắng Oman 2-1, qua đó chắc chắn nằm trong hai vị trí dẫn đầu. Thầy trò HLV Cosmin Olaroiu sẽ đá trận cuối gặp chủ nhà Qatar vào rạng sáng 15/10.

UAE chỉ cần hòa là chắc chắn nhất bảng. Nếu thua, họ có vị trí nhì. Trường hợp UAE thắng 1-0 hoặc cách biệt hai bàn, Qatar sẽ bị loại do kém số bàn thắng hoặc hiệu số bàn thắng bại với Oman. Nếu tỷ số là 2-1, Oman và Qatar sẽ phải xét đến điểm fair-play. Còn nếu Qatar ghi hai bàn trở lên và thua cách biệt một bàn, đội sẽ đứng nhì nhờ hơn Oman số bàn thắng.

Đội hình xuất phát

Indonesia: Maarten Paes, Dean James, Calvin Verdonk, Jay Idzes, Rizky Ridho, Kevin Diks, Thom Haye, Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, Eliano Reijnders, Mauro Zijlstra

Iraq: Jalal Hassan, Hussein Ali, Munaf Younus, Zaid Tahseen, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Kevin Yakob, Amir Al Ammari, Bashar Rasan, Sherko Kareem, Mohanad Ali.

Bảng A Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 UAE 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Qatar 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Oman 2 0 1 1 1 2 -1 1

Bảng B Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Arab Saudi 1 1 0 0 3 2 +1 3 2 Iraq 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Indonesia 2 0 0 2 2 4 -2 0

Hiếu Lương